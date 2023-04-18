李铭顺助范文芳克服对婚姻恐惧

（台北讯）“阿姐”范文芳对婚姻有恐惧，只要作伴不要结婚，“阿哥”李铭顺成功帮她克服，两人携手走向婚姻礼堂。

李铭顺、曾珮瑜演出《做工的人电影版》，周前在台湾上映至今，不但取得好口碑，同时票房也飙破3000万台币（约131万新元），两人这些日子马不停蹄在当地为电影宣传。

日前，两人在接受台湾媒体访问时，依旧单身的曾珮瑜曾表示自己会一辈子不婚不生，对这件事态度坚持的她，被问到若遇到像李铭顺这样的满分好老公，应该多少会心动吧？

曾珮瑜依旧没有松口，坚持表示自己应该不适合婚姻生活，听到曾珮瑜的一番话，一旁的李铭顺说：“你是说在一起作伴OK，只是不结婚。但我跟你讲，话不要说得太早，我的老婆（范文芳）就是这样子被我影响的！”

“阿哥”李铭顺爆料过去范文芳对婚姻感到害怕，一点都没有信心，结果他帮范文芳克服了这个婚姻恐惧的心理障碍，就决定结婚，但他没有详加说明如何帮范文芳克服这个恐惧及建立信心。

李铭顺和范文芳结婚14年，儿子李晞铨（Zed）已经8岁，在念小学。

范文芳曾对经营婚姻有个很妙的比喻，她认为婚姻该像手机那样，时不时要更新软件，她也觉得沟通很重要，沟通就是更新婚姻的方式。

李铭顺和范文芳认为一定要接受对方的缺点，李铭顺曾在接受媒体访问时表示，不要去看对方的缺点，若太过分，就要提出来沟通，“我觉得不沟通的那种关系才是最严重的。”