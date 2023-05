娱乐吃瓜：不爱BLACKPINK爱老歌 17岁男生结伴看81岁Paul Anka

“You~ are~ my~ destiny……” 81岁Paul Anka携八人乐队,5月13日在新加坡举行《Greatest Hits, His Way Asia Tour 2023》演唱会呈献多首经典名曲,唱足两小时展现实力歌喉。以中年与银发族粉丝居多的观众群中,竟有两名17岁的“嫩粉”李董毅和区恺哲。

Paul Anka在星宇表演艺术中心(The Star Theatre)的演唱会一开场就一边唱着名曲“Diana”,一边从观众席入场,顿时炒热现场气氛。李董毅和区恺哲也因此有机会近距离与Paul Anka握手,成为他们观赏演唱会的一大亮点。两个男生兴奋地告诉zaobao.sg “不用洗手了”。

李董毅和区恺哲目前是淡马锡理工学院的同班同学。他们皆在最近一年里偶然听到Paul Anka的1960年经典歌曲“Put Your Head On My Shoulder”而喜欢上他的音乐。因为觉得这场演唱会千载难逢,于是自掏腰包购票。(点击以下Instagram视频,听他们清唱Paul Anka的名曲。)

青菜萝卜各有所爱。偏好老歌的李董毅说:“我喜欢摇滚乐。相较于当代歌手,我更喜欢以前的音乐。2021年父母出钱让我看Guns N’ Roses的新加坡演唱会。今年除了Paul Anka,我还看了Red Hot Chili Peppers演唱会,都是自己存钱买票。他们真的很棒,但是入门票真的很贵。”

音乐趋向相同的区恺哲则喜欢The Beatles、Lesley Gore和Michael Jackson。

两个男生异口同声说,同龄朋友一般都喜欢当代年轻歌手和Kpop。Paul Anka演唱会当天,韩国最夯女团BLACKPINK也在本地开唱,他们选择去看前者的表演。对他们来说,以前的歌手在没有太多科技包装下更能彰显好歌喉,音乐也更打动他们。

相反的,他们认为现代音乐因为常用Auto-tune(自动调音)技术而似乎少了感情。1997年诞生的Auto-tune技术相等于摄影领域的Photoshop修图技术。这项人声处理技术1998年于美国流行歌手Cher的“Believe”一曲中首用后渗入流行乐坛。Auto-tune在音乐迭代中形成“歌手唱不准可靠技术补救”的常态。

两个男生在演唱会结束后遇到准备离场的Paul Anka,鼓起勇气上前索签名及合照。追星成功,他们笑得合不拢嘴,直呼:“开心到今晚睡不着!”

60多年经典无数

Paul Anka于1941年出生于加拿大首都渥太华。他在1955年14岁时灌录第一首单曲“I Confess”,隔年拿着叔叔给的100美元到纽约试镜后成为歌手。

他凭1957年创作的“Diana”一举成名,由此展开创作“You Are My Destiny”“Put Your Head On My Shoulder”“I Love You Baby”等一系列经典名曲的辉煌音乐事业。60多年来,他发行超过900首歌曲,逾120张专辑总销量突破1000万张。

独占鳌头的成绩让他在乡德高望重。早在1972年,渥太华就把一条街命名Paul Anka Drive;1981年为庆祝他入行25年特别定8月26日为“Paul Anka Day”。

左图:年轻时的Paul Anka。右图:猫王Elvis Presley与Paul Anka。(Paul Anka IG)

唱作俱佳的他至今已在乐坛活跃68年,并曾为Frank Sinatra、Elvis Presley、Barbra Streisand和Michael Jackson等歌手写歌。Paul Anka阔别九年再回到狮城表演,说:“我没有工作,这(表演)是我的热忱。”

81岁的Paul Anka也很宠粉,嘴甜夸新加坡观众很会唱,下台与粉丝互动、跳舞甚至合照。他也叫观众别理会“禁止拍摄”的通告,尽情拍照。

Paul Anka在狮城演唱会上与观众近距离互动。图右穿白衫的男生是17岁的李董毅。(AEG Presents)

结婚三次育六子

在演唱会上表演“Times of Your Life”一曲时,Paul Anka与观众分享了他特别带来的多张私人照片。他时不时旁述“这是我的女儿们”,“这是我的儿子,他19岁”。

Paul Anka结过三次婚,1963年与时尚模特儿Anne de Zogheb的第一段婚姻维持38年后在2001年宣告离婚。两人育有五个女儿。

2004年,瑞典名模/演员Anna Åberg为他生下儿子Ethan,不过两人在2008年才举行婚礼。2010年离婚后,他获得儿子抚养权。

75岁的Paul Anka在2016年梅开三度,与交往六年的Lisa Pemberton结婚。这段婚姻在2020年告终。

赶潮流社媒圈粉

Paul Anka除了音乐创作与表演,也跨足影视圈。他在Instagram和TikTok等社媒平台上相当活跃,借此介绍自己的音乐,分享写歌的轶事,也与粉丝互动。

2021年头,TikTok掀起“剪影挑战”(#silhouttechallenge),用户以“Put Your Head On My Shoulder”歌曲混合红色滤镜制作拍出个人轮廓的视频。这带动了歌曲回潮,也让Paul Anka圈了一大批年轻粉丝。

冠病肆虐时,Paul Anka改编名曲“Put Your Head On My Shoulder”,传达“保持社交距离可以救命”的信息。

他说:“50年代创作的歌曲中,我最喜欢这首,加上歌曲因为TikTok挑战而回潮,吸引了一大群年轻粉丝,我便改写歌词:Take your head off his shoulder, you can save the day when you stand six feet away(把头从他的肩膀移开,站在六英尺之外可化险为夷)。”

不说不知,这首歌曲的创作灵感来自Paul Anka的观众。当年他在台上唱歌,看到台下观众听得入迷,抱在一起又把头依偎在伴侣的肩膀上,于是把看到的写成隽永金曲。