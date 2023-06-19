陈汉玮访不丹求子庙 代沈琳宸谢神

视帝陈汉玮随团飞不丹，二登虎穴寺（Tiger Nest），也代好友沈琳宸酬谢求子庙！

汉玮受访告诉《新明日报》：“我叫沈琳宸带着两个孩子录制视频，在庙里播放给神明听！”

刚从神圣佛国不丹飞回新的汉玮，形容这一次是他跟团旅游最开心也最难忘的一次，“自疫情之后，事隔四五年再次随团出国，虽然是短短七天，但与队友互相扶持，也建立了感情，回新离开时，大家都依依不舍，纷纷问我下一次会飞哪里……”

沈琳宸一家。（取自脸书）

汉玮透露：“上次跟沈琳宸到过不丹拍旅游节目《老友出走记》，当时琳宸刚结婚，我们去了当地出名的求子圣地——切米拉康（Chime Lhakhang）求子庙，琳宸当时祈求要孩子，回新半年后就如愿怀孕，此趟我到不丹，她要求代为酬谢神恩，我就建议她跟两个孩子录制一段短视频，拿到求子庙，当着神明面前播放后，再捐香油钱。”

八旬队友登虎穴寺

汉玮是不丹游的随团明星嘉宾，他自诩不唱歌、不说笑话，但会用心结交朋友，“队友从40岁至80岁，最小的才四五岁。”

最令他难忘的是，见到高龄队友勇于登上虎穴寺，虎穴寺落在帕罗山谷中3000英尺高的悬崖壁上，被列为世界10大寺庙之一，汉玮二度登上虎穴山，之前已体验“虎穴”难闯，此趟再飞不丹，眼见团中大龄队友雀跃登虎穴寺，内心涌起一阵感动。

“当地气候介于摄氏10度至20度，天气变化很大，山路不好走，下山比上山更难，路途很陡，非常考验毅力，但见到年长队友纷纷牵手缓缓往上走，真是由衷感到佩服。”

汉玮说，登虎穴寺快则两小时，慢则4小时，下山则起码三小时，耗时挺长。

虽说高山容易缺氧，但事前服用避免发生高山症的预防药，沿途徒步慢走、不要讲太多话，就不会出现缺氧情况。

《天公疼憨人》剧照。（档案照）

拍《天公疼憨人》死背福建台词

惬意飞不丹，因刚拍完了方言剧《天公疼憨人》，提到《天》剧，汉玮直言只会说广东话，说起福建方言需要一字一句死背，对他也是挑战。

不过，说到搭档，他猛赞鐘琴：“我们演一对令人讨厌的夫妻，不只小气、贪小便宜，心地也不好，我们的对手戏真是火花四溅，非常过瘾！”