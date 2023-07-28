当不成狮城媳妇 蔡秋凤：暂不谈情

和新加坡“螃蟹王子”黄泯莱分手将近10年，56岁台湾“苦情歌后”蔡秋凤说：“我们还是朋友！”

蔡秋凤将和多位台语歌手洪荣宏、叶瑷菱、沈文程、许富凯、李明洋、张秀卿和黄瑞霞在11月18日晚上8时于新加坡室内体育馆呈献一场别开生面的《佳乐之夜金曲演唱会》。根据主办方说，这场演唱会类似日本的红白歌唱大战，由沈文程率领男子兵与张秀卿领军的娘子军在舞台上斗歌献艺。

在主办方的安排下，《新明日报》记者日前飞往台北采访上述八位艺人，当中备受瞩目的自然是“苦情歌后”蔡秋凤的感情生活，尤其月前她曾在台湾节目透露和本地“螃蟹王子”黄泯莱分手的原由。

当时她透露两人的价值观相差很多，交往八个月就分手。原来当时男方想要赚钱、买房子，一心想冲刺事业。但是，她比男方年长五岁，在演艺圈工作已久，希望能放慢步调。

尽管两人分手将近10年，由于蔡秋凤公开的恋情仅三段，其中与“螃蟹王子”黄泯莱的一段最为人所知，所以这些年来都一直被媒体提及甚至炒作。

被问及时，蔡秋凤无奈地说：“因我至今还没有嫁，难免会再被牵扯。”

两人分开到现在还有联络吗？

“有呀，我们又不是仇人，偶尔还会联络一下，一年一次的问候，像疫情时他发简讯来问候，前阵子我在小巨蛋开演唱会，他和家人前来捧场。”

她开玩笑地说：“我曾告诉他不要再提及我们的感情，再讲的话，还有谁敢追我呢？”

实际上，蔡秋凤告诉记者这些年确实有人在追她，但她选择将感情暂时放一边，全心全意照顾家人，尤其看顾高龄98岁的父亲。

完整报道，请翻阅2023年7月28日的《新明日报》。