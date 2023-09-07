新剧演中医师学针灸 蔡思贝施针压力大

学针灸，演中医师，“视后”蔡思贝朝下一个“视后”目标前进。

热播剧《破毒强人》将在明天大结局。下周一接档的是TVB间隔近30年再以中医为题材的《你好，我的大夫》。该剧由力捧的小生和花旦，何广沛及蔡思贝担纲，并率领一群新生代，陈嘉慧、吴伟豪、游嘉欣、孔德贤和许俊豪等演员演出。

《你好，我的大夫》以中医为题材，实际上，近30年前，TVB也曾以中医为题拍摄了《情牵百子柜》，该剧由郭晋安、佘诗曼、吴美珩主演。这次《你好》的剧情主要围绕在两位中医师蔡思贝和何广沛这对青梅竹马身上。

蔡思贝和何广沛在剧中饰演中医师，由于剧中有不少把脉、针灸、推拿等场面，两人拍摄前在剧组安排下去学习中医知识和针灸，学习当中蔡思贝为了感同身受，特地以“自身”来体验针灸的感觉，她说：“拍摄前曾上了两三堂针灸的课程，之后我提议以自己做实验来针灸，以便能亲身感受。”

经过亲身体验后，蔡思贝说：“要够狠马上一针扎下去，不要慢慢下针，那种痛的感觉好像被人以很小的力气捏你那般。”

提到拍摄施针戏时，蔡思贝称第一次拍压力大到手抖，“始终不是专业，怕出错。”

至于难忘的场面，她说何广沛狂NG导致她被刺了多针，蔡思贝解释因位置贴近骨难以施针，觉得没所谓，反而对方很不好意思，幸最后顺利完成，她笑说：“我被他施针到变回正常。”

戏中，蔡思贝除了是中医师之外，也是女强人，为此她一改以往短发型的造型，以中长发造型装扮出镜，大晒女人味，她还自揭中长发的秘密，“拍摄时我的头发还没够长，发尾需要用发片来接驳。”

尽管有点麻烦，但她很喜欢百变的感觉。

蔡思贝和何广沛首度合作，她赞何广沛是好对手，“他很友善，会照顾身边所有对手，他会令你觉得和他合作很舒服，紧张感很快就消除。”

何广沛也大赞蔡思贝，“和她合作非常好，大家的状态都很好，她是一个好有想法的演员，以及情感都好丰富，这次我们演的角色不只是普通的情侣，关系比较复杂，幸好有思贝做我拍档。”

对于自己演中医师的挑战，何广沛说：“角色的对白非常难，有好多学术上的用词、四字成语和药材名，都十分拗口，所以背剧本要花好多功力。”

《你好，我的大夫》，周一至五晚上8时30分，在翡翠台（星和娱乐838频道／新电信电视511频道）播出，也可通过TVBAnywhere+应用观看。