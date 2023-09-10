首次揭离新13年原因 斯畾：我必须生存下去

倦鸟知返，旅居加拿大13年，斯畾（张玉华）回家了，第一餐吃的是本地炒粿条，她宣告正式回新发展！

坦率的斯畾接受《新明日报》访问，也首次回应当年离新“出走”事，她感叹：“不是我要放弃这里（新加坡），而是我必须生存下去。”

背后原因令人讶异，条件优秀的斯畾，当年居然没被续约。

她的演艺路曲折，当歌手时也曾被问：“想不想走捷径？你愿意牺牲什么？”，完全是震撼教育。

她告诉记者，如果真需要那么做来成就音乐，那音乐真正的意义在哪里？“所以我拒绝了，我至今睡得很安心。”

联系上斯畾时，她刚回新，需要打点的事不少，原本早两个月就能回家，却因为七岁爱犬小影子办入境手续过程繁复，前后经历健康（验血）检查、打了三支预防针等程序拖了很久。

回新定居 陪伴年迈母亲

斯畾回新，除了想家，也是为了陪伴年迈的母亲，张妈妈见到女儿回家可有激动落泪？

“没有，妈妈是个向来没有太多表情的人，有些话也不需要说。”

回新之后，她迫不及待吃的第一餐就是炒粿条，问起斯畾回新后的演艺计划，声音甜甜的她笑说：“开始有聊不同性质的演出、比如当主持、演戏（乐意签约新传媒拍戏吗？）当然会接受啊！”

在外地闯荡多年的斯畾，见多识广，接戏会否特别挑剧本？

“在我眼里，其实没有不好的剧本，重要的是自己演得好不好。”

一般人尽在埋怨剧本差，斯畾更在乎自己的表现是否达标。

往外闯从未丢脸

颜值与演技兼备的斯畾曾是报业传讯阿姐。报业传讯结束，她过档新传媒，但三个月后就离开，令人留下很多疑团，但斯畾不曾解释。

但这一次回新，她被追问之下，摊开了往事，“约满之后我没被续约、也没获得解释，我离开不是放弃这里，而是我必须生存下去。”

斯畾先到中国台湾发展演艺工作、录制第四张专辑，2009年去了加拿大，但她说：“新加坡永远是我的家乡，永远是我成长、栽培我的地方，我的心一直都在！”

斯畾感恩往外闯之后，她自问从未丢脸，反而为新加坡在国外争光、看到本地艺人打开了海外的市场，“求人不如求己，不是吗？”

她身上有一种被岁月磨练出来的云淡风轻，面对挫败，她说：“职场上有谁不曾受委屈？”

“像碰到一些不太讲道理的合作伙伴，必须学会冷静处理；艺人红或不红都可能被百般挑剔。”

她轻描淡写说，像演戏，有剧组要求她在山崖边拍戏，越靠近崖边越好，因要在远处取景，却没为她买保险，万一坠崖……怎能让命如此轻贱？

还有，当模特儿时跳入水里“游来游去”，两天浸泡水里长达18个小时，先是泳池后是跳海，拍摄时游到水底稳住重量，工作人员说“上来才能上来”，连休息时间都没有，由于水位很浅，下水时身体摩擦到水中粗糙的石头、苦不堪言。斯畾说：“上岸时，手手脚脚都是伤。”

斯畾也曾因慈善节目脊椎及脖子严重受伤，但被要求封嘴，“当时受伤花的医药费都是自己付的”。

她说：“人生本来就有很多不顺心的事，委屈与挫败会让自己更加坚强，即使忍不住哭了，我也不会让眼泪弄花妆容，影响到拍摄。”

圈内潜规则 拒绝走捷径

演艺圈带性暗示的潜规则对斯畾见怪不怪，“一概拒绝，我不走捷径，很‘笨’喔？”

回新之前，斯畾已接到片约，但后来卡住，原因是她太年轻。

“我觉得很奇怪，在加拿大我拍英语科幻短片‘Parmoona Cash’赢得最佳女主角，演的就是一个60岁的女人！要扮老，打扮一下就可以了。”

游历各国，很多点点滴滴的或温馨或感慨的事都烙印她脑海，她计划未来出书，我手写我心。