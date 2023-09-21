影帝宋康昊自认不帅 还把吴正世拖下水

主演《寄生上流》的韩国影帝宋康昊（Song Kang-ho）自认长得不帅，还把吴正世（Oh Jung-se）“拖下水”！

韩国名导金知云（Kim Jee-woon）的第10部长篇电影《蜘蛛窝新宇宙》（Cobweb）于9月20日在首尔举行一场多国媒体出席的线上记者会。除了导演，主演宋康昊、吴正世、林秀晶（Lim Soo-jung）、全余赟（Jeon Yeo-been）和郑秀晶（Krystal Jung）均出席。

宋康昊25年来五度拍摄金知云的电影，他在记者会上笑言：“可能你们会觉得我就是韩国男演员的代表，但韩国还有长得更帅的男演员，我是当中比较一般的。我猜测，因为我有一张亲切的脸蛋，所以吸引导演25年来跟我合作五次。”

林秀晶继《姐魅情深》20年后，再度与金知云导演合作。（嘉华院线提供）

他接着补充，“应该说除了我和吴正世以外，韩国还有更帅的男演员”，引发笑料。在座的吴正世被问及是否认同前辈断定自己不帅，佯装无奈回应：“这种情况我也只能随声附和吧，虽然我心里不是这么想的。”

除了宋康昊，林秀晶也曾和得奖导演金知云合作2003年的惊悚恐怖片《姐魅情深》（A Tale of Two Sisters）。阔别20年再次合作，她说：“出演《姐魅情深》时，我和《蜘蛛窝新宇宙》Krystal的角色一样，是个新演员。20年过去了，我积累了很多演戏经验，应该撑得起片中70年代资深演员这个角色。”

吴正世搭腔，“这是我第一次拍金知云导演的戏，期待20年后再度合作”。导演闻言笑说：“20年后如果我还走得动一定找你。”

戏中戏造成混乱还闹笑话

将于10月5日在新加坡上映的《蜘蛛窝新宇宙》是一部带黑色幽默元素的戏中戏。故事讲述上世纪70年代，金导演为了让电影成为名作而在杀青后重拍结局，使演员班底无法理解，制作人也极力反对，从而造成一系列哭笑不得的事。

宋康昊饰演野心勃勃的金导演，但他在现实中没有当导演的野心，还两度强调：“当演员已经够忙了！”

吴正世在影片中饰演韩国顶级演员。他自我调侃，整部戏面对最大挑战的人应该是金知云导演，因为“他选择由我出演70年代顶流演员的角色”。

片场因为拍摄戏中戏，一度造成混乱还闹出笑话。吴正世说：“（宋康昊饰演的）金导演喊cut，大伙儿拍得投入，误以为是金知云导演喊cut，工作人员竟然开始移动灯光和器材！”

全余赟（左）和郑秀晶在电影中分别饰演电影业者和新晋演员。（嘉华院线提供）

偶像歌手演戏紧张到忘词

以f(x) 偶像女团成员出道的郑秀晶坦言，演戏背台词这么简单的事竟也难倒她。她以一口流利英语说：“因为我一到片场就紧张得脑袋空白，把背好的台词忘光。”

全余赟在片中饰演电影公司接班人，负责电影的财政。她有感而发说，发现近年来，在所参与的影视作品片场，女性工作者比率比以前多了。她由衷佩服业界女性工作者的热忱与毅力，并谦虚地说：“希望我的表演能体现出这些女性工作者对电影最纯真、最炽热的爱。”

疫情重燃导演电影梦

导演金知云在韩国获奖无数，执导过宋康昊、李炳宪（Lee Byung-hun）和郑雨盛（Jung Woo-sung）主演的《好家伙，坏家伙，怪家伙》（The Good, the Bad, the Weird）和姜栋元（Gang Dong-won）主演的《人狼》（Illang : The Wolf Brigade）。

《蜘蛛窝新宇宙》导演（左一）和主要演员出席9月20日举行的线上记者会。（嘉华院线提供）

金知云导演说，疫情导致全球电影工业停滞，许多电影人都因此思考电影的意义及对电影的热爱，他也不例外。他认为，疫情对电影的冲击，犹如70年代的韩国，因为朴正熙独裁统治而导致韩国电影陷入黑暗时期。他说：“通过这部电影，我希望拍出电影人对电影的热爱，以及他们不屈不挠突破困境的精神。”