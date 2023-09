影帝宋康昊自认不帅 还把吴正世拖下水

主演《寄生上流》的韩国影帝宋康昊(Song Kang-ho)自认长得不帅,还把吴正世(Oh Jung-se)“拖下水”!

韩国名导金知云(Kim Jee-woon)的第10部长篇电影《蜘蛛窝新宇宙》(Cobweb)于9月20日在首尔举行一场多国媒体出席的线上记者会。除了导演,主演宋康昊、吴正世、林秀晶(Lim Soo-jung)、全余赟(Jeon Yeo-been)和郑秀晶(Krystal Jung)均出席。

宋康昊25年来五度拍摄金知云的电影,他在记者会上笑言:“可能你们会觉得我就是韩国男演员的代表,但韩国还有长得更帅的男演员,我是当中比较一般的。我猜测,因为我有一张亲切的脸蛋,所以吸引导演25年来跟我合作五次。”

林秀晶继《姐魅情深》20年后,再度与金知云导演合作。(嘉华院线提供)

他接着补充,“应该说除了我和吴正世以外,韩国还有更帅的男演员”,引发笑料。在座的吴正世被问及是否认同前辈断定自己不帅,佯装无奈回应:“这种情况我也只能随声附和吧,虽然我心里不是这么想的。”

除了宋康昊,林秀晶也曾和得奖导演金知云合作2003年的惊悚恐怖片《姐魅情深》(A Tale of Two Sisters)。阔别20年再次合作,她说:“出演《姐魅情深》时,我和《蜘蛛窝新宇宙》Krystal的角色一样,是个新演员。20年过去了,我积累了很多演戏经验,应该撑得起片中70年代资深演员这个角色。”

吴正世搭腔,“这是我第一次拍金知云导演的戏,期待20年后再度合作”。导演闻言笑说:“20年后如果我还走得动一定找你。”

戏中戏造成混乱还闹笑话

将于10月5日在新加坡上映的《蜘蛛窝新宇宙》是一部带黑色幽默元素的戏中戏。故事讲述上世纪70年代,金导演为了让电影成为名作而在杀青后重拍结局,使演员班底无法理解,制作人也极力反对,从而造成一系列哭笑不得的事。

宋康昊饰演野心勃勃的金导演,但他在现实中没有当导演的野心,还两度强调:“当演员已经够忙了!”

吴正世在影片中饰演韩国顶级演员。他自我调侃,整部戏面对最大挑战的人应该是金知云导演,因为“他选择由我出演70年代顶流演员的角色”。

片场因为拍摄戏中戏,一度造成混乱还闹出笑话。吴正世说:“(宋康昊饰演的)金导演喊cut,大伙儿拍得投入,误以为是金知云导演喊cut,工作人员竟然开始移动灯光和器材!”

全余赟(左)和郑秀晶在电影中分别饰演电影业者和新晋演员。(嘉华院线提供)

偶像歌手演戏紧张到忘词

以f(x) 偶像女团成员出道的郑秀晶坦言,演戏背台词这么简单的事竟也难倒她。她以一口流利英语说:“因为我一到片场就紧张得脑袋空白,把背好的台词忘光。”

全余赟在片中饰演电影公司接班人,负责电影的财政。她有感而发说,发现近年来,在所参与的影视作品片场,女性工作者比率比以前多了。她由衷佩服业界女性工作者的热忱与毅力,并谦虚地说:“希望我的表演能体现出这些女性工作者对电影最纯真、最炽热的爱。”

疫情重燃导演电影梦

导演金知云在韩国获奖无数,执导过宋康昊、李炳宪(Lee Byung-hun)和郑雨盛(Jung Woo-sung)主演的《好家伙,坏家伙,怪家伙》(The Good, the Bad, the Weird)和姜栋元(Gang Dong-won)主演的《人狼》(Illang : The Wolf Brigade)。

《蜘蛛窝新宇宙》导演(左一)和主要演员出席9月20日举行的线上记者会。(嘉华院线提供)

金知云导演说,疫情导致全球电影工业停滞,许多电影人都因此思考电影的意义及对电影的热爱,他也不例外。他认为,疫情对电影的冲击,犹如70年代的韩国,因为朴正熙独裁统治而导致韩国电影陷入黑暗时期。他说:“通过这部电影,我希望拍出电影人对电影的热爱,以及他们不屈不挠突破困境的精神。”