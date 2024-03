恋焰风暴(首播) Poisonous Passion

U频道 晚上9.00

泰剧。帕里恰(Patricia Tanchanok Good饰)深爱男友崔恩(Jaron Sorat饰),但这个无情的男人竟选择和别的女人结婚。帕里恰已经怀上崔恩的孩子,悲痛的她准备寻死,在紧要关头,被姐姐和姐夫救下,送她出国深造。帕里恰多年之后回国,想尽一切方法接近崔恩,要复仇。崔恩的妻舅发现帕里恰的动机可疑,决定挺身而出,保护自己的姐姐和姐夫。

国产凌凌漆

8频道 晚上10.30

中国发现恐龙骨,各方人马争相抢夺,其中以黑帮金枪客手段最为毒辣。当局查出国宝运往香港,派遣凌凌漆(周星驰饰)负责调查,同时安排驻港特务(袁咏仪饰)协助,不料她却伺机要杀死凌凌漆,原来她就是金枪客派来的杀手。

黑帮老妈 Mafia Mamma

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上10.00

缺乏安全感的美国女子去意大利参加关系疏远的祖父葬礼,却意外继承并掌管他的黑帮帝国,在值得信赖的公司顾问指导下,这个新掌门人违背了所有人的期望,也包括她自己的。

鬼地方 Hell Hole

CM+(新电信Ch571) 晚上9.00

描述三个年代发生在同一地方的惊悚故事:孕妇入院待产,被女鬼缠扰,最终以死换来胎儿的性命;四名医学院生欺凌同学导致他自杀身亡,但他的鬼魂回来报复;几个公司员工因一箱旧衣服,揭开20多年的恩怨情仇,各人都惊慌不已。

说出你愿望(首播)

If You Wish Upon Me

娱家戏剧(星和Ch855) 晚上11.00

尹侨莱(池昌旭饰)在临终关怀医院实现人们最后的愿望,当治愈人们的痛苦时,他才第一次学习到如何关心别人。