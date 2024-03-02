恋焰风暴（首播） Poisonous Passion

Ｕ频道 晚上9.00

泰剧。帕里恰（Patricia Tanchanok Good饰）深爱男友崔恩（Jaron Sorat饰），但这个无情的男人竟选择和别的女人结婚。帕里恰已经怀上崔恩的孩子，悲痛的她准备寻死，在紧要关头，被姐姐和姐夫救下，送她出国深造。帕里恰多年之后回国，想尽一切方法接近崔恩，要复仇。崔恩的妻舅发现帕里恰的动机可疑，决定挺身而出，保护自己的姐姐和姐夫。

国产凌凌漆

8频道 晚上10.30

中国发现恐龙骨，各方人马争相抢夺，其中以黑帮金枪客手段最为毒辣。当局查出国宝运往香港，派遣凌凌漆（周星驰饰）负责调查，同时安排驻港特务（袁咏仪饰）协助，不料她却伺机要杀死凌凌漆，原来她就是金枪客派来的杀手。

黑帮老妈 Mafia Mamma

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

缺乏安全感的美国女子去意大利参加关系疏远的祖父葬礼，却意外继承并掌管他的黑帮帝国，在值得信赖的公司顾问指导下，这个新掌门人违背了所有人的期望，也包括她自己的。

鬼地方 Hell Hole

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

描述三个年代发生在同一地方的惊悚故事：孕妇入院待产，被女鬼缠扰，最终以死换来胎儿的性命；四名医学院生欺凌同学导致他自杀身亡，但他的鬼魂回来报复；几个公司员工因一箱旧衣服，揭开20多年的恩怨情仇，各人都惊慌不已。

说出你愿望（首播）

If You Wish Upon Me

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上11.00

尹侨莱（池昌旭饰）在临终关怀医院实现人们最后的愿望，当治愈人们的痛苦时，他才第一次学习到如何关心别人。