上周票房：季军《小贩之王》打擦边球

元宵已过，梁志强执导的贺岁片《钱不够用3：全部够用》连续一个月都在榜首，来临周末如无意外票房将破420万新元。亚军依旧由超级英雄片《蜘蛛夫人》拿下，本地元宵档电影《小贩之王》打擦边球，避开在贺岁档与《钱3》硬碰，成功登上季军。

第四名是时隔20年后重拍的经典校园片“Mean Girls”，除了吸引回忆杀观众入场，电影以歌舞形式呈现，同时配上社媒、网络霸凌等热门元素，新瓶装旧酒，成功老少通杀。

马国贺岁片《扑克王者》和香港贺岁片《临时劫案》则掉了两个名次，分别排在第五和第六。刘德华主演的贺岁片《红毯先生》在中国因成绩不佳撤档，上周本地票房失利，跌出10大。

两大影后Julianne Moore（朱丽恩摩亚）和Natalie Portman（娜塔莉波曼）领衔的《五月的你，十二月的她》挑战禁忌之恋，让电影成功登上10大榜。

2024年2月22日至25日票房排名

①（1）钱不够用3：全部够用（Money No Enough 3）

②（2）蜘蛛夫人（Madame Web）

③（新）小贩之王（King Of Hawkers）

④（新）Mean Girls

⑤（3）扑克王者（All In）

⑥（4）临时劫案（Rob N Roll）

⑦（7）飞鸭向前冲（Migration）

⑧（5）机密特务：阿盖尔（Argylle）

⑨（新）五月的你，十二月的她（May December）

⑩（8）潜行（I Did It My Way）