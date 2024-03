上周票房：季军《小贩之王》打擦边球

元宵已过,梁志强执导的贺岁片《钱不够用3:全部够用》连续一个月都在榜首,来临周末如无意外票房将破420万新元。亚军依旧由超级英雄片《蜘蛛夫人》拿下,本地元宵档电影《小贩之王》打擦边球,避开在贺岁档与《钱3》硬碰,成功登上季军。

第四名是时隔20年后重拍的经典校园片“Mean Girls”,除了吸引回忆杀观众入场,电影以歌舞形式呈现,同时配上社媒、网络霸凌等热门元素,新瓶装旧酒,成功老少通杀。

马国贺岁片《扑克王者》和香港贺岁片《临时劫案》则掉了两个名次,分别排在第五和第六。刘德华主演的贺岁片《红毯先生》在中国因成绩不佳撤档,上周本地票房失利,跌出10大。

两大影后Julianne Moore(朱丽恩摩亚)和Natalie Portman(娜塔莉波曼)领衔的《五月的你,十二月的她》挑战禁忌之恋,让电影成功登上10大榜。

2024年2月22日至25日票房排名

①(1)钱不够用3:全部够用(Money No Enough 3)

②(2)蜘蛛夫人(Madame Web)

③(新)小贩之王(King Of Hawkers)

④(新)Mean Girls

⑤(3)扑克王者(All In)

⑥(4)临时劫案(Rob N Roll)

⑦(7)飞鸭向前冲(Migration)

⑧(5)机密特务:阿盖尔(Argylle)

⑨(新)五月的你,十二月的她(May December)

⑩(8)潜行(I Did It My Way)