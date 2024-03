郑裕玲专访好莱坞影星 网红酸“英文老土”

曾来新加坡拍英语剧的郑裕玲,一向说得一口流利英语,最近她获邀到美国洛杉矶访问电影《沙丘瀚战:第二章》(Dune: Part Two)的演员和导演,有关片段在郑的YouTube频道节目“The Do Show”中播出。香港网红马米高日前深入分析外号“Do姐”的郑裕玲在节目中所讲的英语,暗寸暗酸她“英文老土”,引起热议。

看了郑裕玲访问新生代男星Timothée Chalamet(提莫西查拉梅)等一众影星的视频,不时在网上教英文的马米高,在其个人网络频道分享一则以《【闷坏好莱坞演员】Do姐英文好老土?》为题的视频,指出郑裕玲的英语有七个错误和不妥之处,更大爆她的学历只有中五程度。

马米高先指出,郑裕玲正式访问之前,到机场的贵宾室,把贵宾室的英文“Lounge”读成“Launch”,戏称Launch其实是指火箭发射。

郑裕玲在访问中问演员:“Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong?”(你有没有什么要跟香港粉丝说?)马米高认为郑裕玲提的问题太长,又指message就是“a short piece of information ”,应是“message”而不是“messages”,于是改成“Do you have any message for your HK fans?”

马米高又说郑裕玲不知道是没有记性还是听不懂Chalamet表示只在香港“connected through ”(转机),因为这个词在香港机场比较少见,一般都用“transfer”,只有口语才会说“connected through”。

郑裕玲问两名女演员可有值得回忆的时刻,她们回答“cheesy”(老土),马米高认为这表示演员们觉得问题老土。

马米高在视频末段说,虽然郑裕玲只有中五毕业,但仍然很有气场地主导整个访问。看了视频的网民,似乎较多人认为郑裕玲好学上进,马米高对她的评论过于苛刻。

“本身好喜欢看你的视频,还订阅过学英文,但不明白为什么变成整天靠踩人博出位?一个活到老学到老的人被你踩到一文不值,你教人不要害怕讲英文,但你却笑别人的英文,真的好失望。”

“看这条视频学到东西,但我觉得不必对Do姐太苛刻,就算学历不高(她在那个年代已经算好),她也很好学、上进,单是这点已经值得欣赏。老不老土、是否太正经,可能是主持风格和文化差异,就算受访者看上去闷坏了,也不必对访问者太严苛,可能就是个氛围不合(罢了)。公平来说,电影公司跟(演员)经理人公司会事先审查媒体的问题。”

“所以香港人不够胆讲英文就是因为太多像你这样态度去取笑别人的人存在。”

也有网民指马米高通过剪辑来呈现自己要强调的点,与事实不符。