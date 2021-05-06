坚持顶级材料与工艺 装修商要让“缝隙说故事”

“我们是由一群具独立思想、梦想家和工匠精神成员所组成的敬业团队，怀有热忱为客户提供最先进设计，以及完美无瑕的精湛工艺。”

这是4plus8公司的宣传语，也是该公司创办人林瑞坤（39岁）坚持的理念。

与他进行访问时，他反复强调严谨制作和精益求精的重要，包括谈到定制家具和木门地板一些细小缝隙，也要用人力一点点地费心修补。

这些缝隙一般人都不会注意到，大多装修商是直接漆上一层烤漆就算了，但林瑞坤却坚持用手工慢慢处理些缝隙。

林瑞坤说：“如果说每样东西都有入门级至最高级，我们的目标就是朝向最高级，以追求完美精神做好每件事。这种门缝处理的小细节，行外人或许看不出任何明显效果差异，但我们就是要让人了解我们的用心。”

他还笑说：“我们每个木柜、每个柜门铰链、每个推拉门轨道和滑轮，甚至每条缝隙，背后都有故事。”

4plus8创立于2019年，主要提供各类定制建筑木制品，以及从设计到完工的“一条龙”服务，包括量身定制的高端家具、橱柜、厨房和步入式衣柜（可步入的衣橱（walk-in wardrobe）等。当中，公司又以豪华的优质洋房和高档私宅市场为主。

新公司团队默契十足

林瑞坤表示，公司创立虽然不过两年，但工作团队从2009年就开始在一起工作，创立新公司前也曾在从事家具和灯饰的上市公司日光控股（P5 Capital，前称Sunlight Group）工作，因此团员之间已建立了长久默契。

他指出，技术好的木工匠现在越来越难找，而公司的几名木工匠都是具有数十年经验的老手，更重要的是，这些木工匠能接受他提出的新想法，大家勇于创新，能适应时代趋势，令他“越做越过瘾，越来越想突破”。

有趣的是，林瑞坤并非木工匠出身。他就读宏茂桥中学（Ang Mo Kio Secondary）时期，就喜欢动手做东西。毕业后，他曾当过手机批发销售员，25岁时误打误撞加入了五金行业，发现自己在这方面的兴趣，开始学习如何制造橱柜以及铰链组装方法。当时，他也开始每年到欧洲考察和进口高级装修材料。

林瑞坤指出，室内装修的五金木工设计安装，不仅是一门学问，还是一门艺术。

早期五金木工匠的技术精湛，从表面就能轻易看出来的他们的工艺精度高，在隐蔽工程施工中也有不少工艺细节。不过作为传统行业，加入五金木工匠的年轻人如今越来越少，整体水平也逐渐走下坡。

他表示，不时会有朋友或业主来求助，说家里装修完以后乍看还可以，但再仔细一看，细节做工就惨不忍睹了，想请他看看还能如何抢救。

说着说着，他有点无奈地说：“现在一些年轻业主对橱柜要求也有点走样，大家只要时髦新颖好看，却忽略许多小细节，甚至以为橱柜只要能开关能拉就好了，结果橱柜根本不耐用。以前厨房的橱柜可以用一辈子，现在却是用不到几年就坏了。”

因此，在加入室内装修行业后，林瑞坤就以高端客户为目标，侧重于利用最上等材料，量身定制高端家具和橱柜。

他表示，自己很幸运，一开始就有机会跟优质洋房的建筑设计师合作，参与不少富豪的家居装修工作，慢慢累积经验和打响名堂。

公司慢工出细活 一年最多装修12个优质洋房

他坦言，自己使用的一般都是顶级材料，所以定价往往也比其他装修商高。例如一般房子的室内装修要价约10万元，他的公司要价则是30万元至40万元，比一般装修商多出两三倍。

他也强调，这些装修工作大部分是手工，除了有好的材料，有好的木匠，还须秉持工匠精神精雕细琢，慢工出细活。因此，公司能接的项目有限，一年最多只能接八个至12个优质洋房的装修工作。

过去一年多，冠病疫情冲击全球经济，林瑞坤的装修生意不减反增，销售和询问电话大增，工作档期现在更排到明年。

林瑞坤说：“疫情似乎对许多富商没有太大影响，优质洋房交易依然活跃，有钱的人反而更有钱，一些人甚至因疫情无法出国，干脆找我们来帮他们翻新整个房子。”

展望未来，林瑞坤表示，公司除了继续以高端客户为主，也将推出以中高价位的Furnic品牌，采用比实木低一两个档次的木质基础板材，以及类似宜家（Ikea）的组装式系统，装修效率较高。

他说：“我希望能简化工作流程，从而让更多人能接触我们的产品服务。”