一旦疫情允许 工商总会吁放宽外劳入境新限制

工商总会强调，我国就业市场人力不足会影响投资者对新加坡的信心，以及我国作为商业地点的竞争力和吸引力。若投资者因而决定退出本地，这意味着国人也将流失工作。

我国无法承担完全限制外籍员工入境所需付出的代价，新加坡工商联合总会（SBF）呼吁政府一旦冠病情况允许，就立即放宽对批准入境的新限制。

工商总会强调，我国就业市场人力不足会影响投资者对新加坡的信心，以及我国作为商业地点的竞争力和吸引力。若投资者因而决定退出本地，这意味着国人也将流失工作。

政府在上周五宣布，今天起减少从较高风险国家和地区入境我国的工作证件持有者人数。一小批早前已获准入境的建筑、海事船厂，以及加工业工人，入境排期将被延后至未来几周。

新限制或造成较长期冲击

我国暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请，但参与重要战略发展项目和基建工程的工人仍会继续获准入境。较高风险国家和地区指的是澳大利亚、文莱、中国大陆、新西兰、台湾、香港，以及澳门以外的国家和地区。

工商总会昨天发表声明，谈到这项新限制可能造成的较长期冲击。例如，若不能引进外籍劳工，建筑项目的延误将加剧，影响到国人取得组屋或为房子装修的时间。

不论是新的工厂、研发或创新中心，还是办公室等新投资，何时在本地落实将受影响，而国人从事新投资所带来的新工也将会被拖延。

工商总会说，尽管从低风险国家与地区或建筑、海事船厂，以及加工业工人大致上不受影响，但收紧措施仍会对企业有重大冲击。

新的入境限制将造成餐饮业、医疗保健、电子制造、零售，以及物流与交通等领域欠缺人手的情况更吃紧。

工商总会说：“虽然我们理解需要一些新的限制来减少输入冠病病例的风险，但我们希望在冠病情况允许的情况下，尽快放宽对入境审批的新限制。”

工商总会也建议政府扩大不受新限制影响的低风险国家与地区名单，以纳入其他更多这类国家。

工商总会执行总裁蓝一洋说，在管理输入病例的风险和人力需求之间取得平衡至关重要。我国必须建立一个风险管理框架，让一些外国人能够进入本地，并建立适当的测试和隔离制度。

“企业一直通过积极转型和数码化、提高本地劳动队伍的技能，以及吸引更多国人加入，来适应更紧张的人力状况。

“然而，企业仍然必须获得足够的人力才能生存。随着全球经济复苏，如果没有足够的人力，我们的企业将无法掌握新的增长机会，这将导致国人的良好工作机会减少。”

冠病期间外劳大减

工商总会指出，冠病期间，由于许多外劳选择回国或遭裁退，使得我国损失许多外劳。去年，非居民就业人数减少了19万5900人，而居民就业人数则增加1万4900人。

总体而言，就业人数缩减了4.8％。旅游限制也进一步加剧了这个情况，流入本地以替代离职人员所需外籍劳工减少。

工商总会指出，尤其是在这经济开始复苏的当儿，许多企业正在努力应对人力短缺的问题。一些企业被迫关闭或缩小业务规模，导致连本地员工也失去工作。

“无论是从眼前还是长远来说，如果不能获得充足的人力，这对企业、经济和国人生计都会产生严重的影响。”

另一方面，工商总会对政府提高建筑、海事船厂及加工业的外籍劳工税回扣表示欢迎，认为这将为受到更严格边境限制和安全管理措施影响的企业，提供急需的援助。