电子和生物医药业增长推动 2月制造业产值增17.6％八个月来最高

经发局昨天发表的初步数据显示，若不包括生物医药制造业，2月份的制造业产值为16.8％。表现远超市场预期。彭博社较早前收集的经济师中位数预测是同比增长6.3％。

电子业和生物医药业取得增长，推动我国2月份的制造业产值连续第五个月扩张，同比增加17.6％，是八个月来的最高增速。

新加坡经济发展局昨天发表的初步数据显示，若不包括生物医药制造业，2月份的制造业产值为16.8％。表现远超市场预期。彭博社较早前收集的经济师中位数预测是同比增长6.3％。

经季节性调整后，制造业产值较1月份增加16.6％。若不包括生物医药制造业，则增长12.3％。

在各类制造业当中，电子业的表现最佳，同比增长32.4％。各个领域普遍取得增长，尤其是受益于5G网络和数据中心强劲需求而增长39.4％的半导体；整体电子业在今年首两个月同比增长15％。

华侨银行首席经济师林秀心说，去年2月的制造业产值处于低位，因此与今年同期相比的差距甚大。

“今年首两个月的制造业产值同比增长9.4％，但接下来数月涨势可能趋缓，因为俄乌战争开始拖累供应链，以及进口主要配件和原料的价格上涨。”

大华银行经济师颜圣充指出，全球贸易复苏也是推动我国制造业发展的原因之一，尤其是全球对半导体和生物医药的需求。

另外，多个国家逐步开放边境让飞机维修与翻修活动增加，这也有助于支撑制造业。

生物医药业在2月增长25.3％，制药领域扩张46.7％，这要归功于生物产品和活性药物成分产量增加。

一般制造业同比上升12.6％，其次为交通工程业（4.5％）和精密工程业（1％），化工业则下跌2.7％。值得关注的是，饱受冠病边境限制打击的航空业上涨11.3％。

我国第一季国内生产总值是今年经济情况的重要指标，马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼预测，今年首季经济会增长4.5％，稍低于去年第四季的6.1％，以制造业的增幅最大，但增速可能逊于过去六个季度。

“中国采取的封城措施导致供应链中断，以及俄乌战争使外部需求放缓对我国制造业和出口的打击，料会在3月和下来几个季度更为明显。我们维持全年国内生产总值增长2.8％的预测，低于政府预测的3％至5％。”

野村经济师帕拉修里斯（Euben Paracuelles）和文纳奇（Charnon Boonnuch）较为乐观，他们认为经济产出最早可能在今年第一季恢复到疫情前水平，而全年经济会增长4.4％。他们认为，俄乌战争引发全球经济放缓对我国的影响不大，加上我国放宽冠病防控措施和开放边境，之前受到冠病影响的领域将会复苏。