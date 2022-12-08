A-Sonic宇航 A Sonic Aerospace

本栏于今年6月4日曾论及这只股票短期回扯当填补介于0.64元与0.63元及介于0.52元与0.505元的缺口后，重返升势。当时股价为0.57元左右。6月17日股价骤然下探0.49元，不但将上述第二个缺口填补，同时在介于0.56元与0.57元间出现缺口；6月30日回升至0.57元，随即将此缺口填补。8月11日股价跳空直试0.64元，填补了上述第一个缺口，同时在介于0.60元与0.57元间留下缺口，8月22日上升至0.70元完成了第（3）波，旋进入第（4）波回扯，而此第（4）波又具五细波。9月1日下跌至0.67元，随即于当天以“转向”信号结束了第（I）细波。9月6日升试0.695元，却于当天以“转向”信号完成了第（II）细波；9月27日股价骤然下探0.52元，同时于当天以“转向”信号结束了第（III）细波，而第（V）细波终于在10月19日的0.49元完成，同时为第（4）波画下句号，遂进入第（5）波升势。截至12月1日股价已经上升至0.63元，估计升势还将持续，且当升逾0.70元的价位。