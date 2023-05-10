调查：过半新加坡人让情绪主导投资决定

一项调查显示，超过60％的新加坡人有投资经验，但超过一半仍由情绪主导，感觉“时机对了”就投资，尤其是投资新手或缺乏经验的投资者。

对通货膨胀持续感到焦虑，美国硅谷银行和瑞士信贷爆发危机，加剧了市场的不确定性，导致许多投资者在情绪驱动下作出投资决定。

一项调查显示，超过60％的新加坡人有投资经验，但超过一半仍由情绪主导，感觉“时机对了”就投资，尤其是投资新手或缺乏经验的投资者。

本地智能投资平台Endowus星期三（5月10日）发布一年一度的财富洞察报告（Endowus Wealth Insights Report 2023）。

生活费上涨是首要担忧

报告指出，通胀造成生活费上涨（86％）是本地所有年龄层受访者最担忧的财务问题。五分之三的受访者表示，他们对经济复苏“完全没有信心”，仅47％的受访者有信心能拥有足够的退休金。

这促使新加坡人重新审视他们的投资目标。三分之一有意在今年进行更多投资，为退休做准备。超过六成认为高通胀侵蚀了储蓄，所以打算增加投资。

新加坡人也因而更加主动理财。去年第四季，公积金会员从普通户头（OA）提领了27亿元以进行投资，是2018年以来提领金额最多的一个季度。

国人也通过其他途径应付通胀和高涨的生活费，将近70％受访者说，今年的目标是增加储蓄，56％寻找新的被动收入机会。

为退休准备以及应付通胀，使新加坡人更有意愿投资，但调查发现，情绪主导投资是令人担忧的趋势。不具任何投资经验的受访者更有倾向于因感觉时机对了就投资，这个比率达到66％，高于有经验投资者。

报告说：“这么做可能使投资者曝露于更高的风险和市场波动。被动、基于证据的投资可以帮助投资者获得可抵过风险的回报，主动交易却不能。”

43％新加坡人对个人财务状况感到悲观

担心通货膨胀率和利率上升，加上股市动荡，新加坡人对经济复苏的信心明显不足，五分之二受访者对个人财务状况感到悲观。

相比之下，逐渐走出冠病疫情、中国大陆经济重开，过半香港受访者对经济复苏具有信心，仅30％香港受访者对个人财务状况感到悲观。

对经济复苏信心不足，使得新加坡人在投资时更加谨慎。当被问及投资风险偏好时，不及一半（41％）的新加坡人表示愿意承担一些风险来增长资本。

这是Endowus第二次发布年度财富洞察报告，目的是更好地了解新加坡和香港居民对经济、个人财务状况和投资习惯的看法。本地共有700名受访者参与，调查于今年3月和4月进行。