今年第一季亚太区有13宗银行业并购交易,低于去年同期的15宗。中国经济重新开放后,本区域银行业的并购交易有望在下半年复苏。

标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)日前发布的报告指出,今年第一季亚太区有13宗银行业并购交易,包括资产脱售和少数股权投资的交易。

当中,罗宾逊零售控股公司(Robinsons Retail Holdings)收购菲律宾群岛银行(Bank of the Philippine Islands)少数股权是最大的交易,总值3亿5824万美元(约4亿8200万新元)。其次是横滨银行(The Bank of Yokohama)拟以6411万美元收购神奈川银行(The Kanagawa Bank)的交易。