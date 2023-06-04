投资存托凭证 让投资多元化

投资市场越来越国际化，本地投资者也放眼区域和全球股票市场。但想在有些海外市场投资当地股票门槛重重，普通投资者难以涉足，这时就可以考虑存托凭证（Depository Receipts）。在过去这星期，本地股票市场推出了一个新产品——新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR），通过泰国新加坡存托凭证联动，三家泰国上市公司从5月30日起通过SDR在新加坡交易所挂牌。本期《理财锦囊》请专家解释存托凭证这个产品的利弊，也简单介绍上述三家泰国公司的投资潜能。

存托凭证（Depository Receipt）是企业在海外发行，以当地市场币值计价、并代表该公司普通股的凭证。公司可以通过发行存托凭证，方便公司到海外募集资金，同时让投资者以间接的方式持有他国企业的股票。

存托凭证的历史已经有一个世纪了。它由摩根银行在1927年发明，目的是规避当时英国法律不允许本国企业在海外登记上市的规定，方便美国投资者投资和交易英国公司的股票。这就形成了最初的美国存托凭证（American Depository Receipts，简称ADR），也就是外国公司在美国交易所发行、最为投资者熟悉的存托凭证。

根据新交所网站的信息，本地推出的SDR由中介机构或SDR发行人在无担保的基础上发行，中介机构与相关公司没有正式协议。每个SDR代表海外交易所上市的特定数量股票，存放在SDR发行人指定的保管人（custodian）处。