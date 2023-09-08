第一太平戴维斯报告：第二季私宅租赁交易同比降6.5%

本地非有地私宅租金在过去两年腾涨后，今年第二季出现放缓迹象。市区重建局全岛的租赁指数次季增幅是2.8%，比起首季的7.2%明显下降，租金增长开始放慢促使分析师调低对全年租金增幅的预测。

第一太平戴维斯（Savills）第二季住宅租赁研究报告指出，由于全球经济环境具挑战性叠加租金维持高位，今年第二季私宅租赁交易达1万9699宗，环比减少1.9%，与去年同期相比跌幅达6.5%。

截至今年次季，全岛非有地私宅的供应环比增加1.1%至近40万个，整体空置率连续两个月增加；次季的私宅空置率是6.3%，增加了30个基点。

以地区分布来看，其他中央区（RCR）私宅的租赁数量次季跌得最多，环比减少2.8%至6485宗交易；中央区以外（OCR）的环比跌幅是2.4%，共有6583宗交易。

尽管租赁交易减少，租金仍呈上升趋势，不过上升速度明显放缓。

租户预算减少 私宅供应增加

报告指出，经济不确定性和高通货膨胀使租户预算减少，多数人选择更可负担的地点、更小的单位或与人分租。供应增加导致成功出租的时间拉长，屋主无奈被迫接受比预期低的租金。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭接受《联合早报》采访时说：“租金增幅放缓显示租户的约束，以及新库存的稳步完工。即便是有租屋津贴的外国人，也重新探讨租赁选择，因为新加坡的生活费已有显著上涨。”

根据报告，第二季非有地私宅的租金环比增加2.3%，对比第一季6.2%的增幅，上升速度明显放缓。中央区以外的大众化私宅租金的增幅最大，环比增长2.9%，高档（CCR）和中档（RCR）私宅的租金则增加2.0%。

第一太平戴维斯研究部主管张敏璋说：“租金在高位开始趋稳，不过，下半年就要取决于经济面因素和是否有更多香港人前来定居。”

香港或是未来租赁表现决定因素

第一太平戴维斯认为，随着更多香港人离开当地，一部分会来到我国。即便没有数据支持，它相信在全球经济没有强力复苏的情况下，香港会是未来租赁表现的决定因素。

今年第二季共有4401个私宅单位获得临时入伙准证（TOP），当中4297个是非有地私宅，这个数量是疫情以来第二高的完工数量，最高完工量在去年第四季产生。

截至第二季末，全岛私宅库存单位增加1.1%至39万8289个，整体的空置率连续两季上升，次季的空置率达6.3%，上升0.3个百分点，主要受非有地私宅空置率上升0.4%影响。

至于对未来租金的预测，郑卫铭预计全年私宅租金的增幅将介于12%至15%。

张敏璋说，虽然去年底预测核心中央区的租金会在今年增长15%，但以目前的情况来看，今年整体的住房租金将增长5%至10%。