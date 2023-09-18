研究：S-REIT气候信息披露优于全球房地产同业

一项研究显示，新加坡房地产投资信托（S-REIT）在气候相关的信息披露，表现优于全球房地产同业。

研究指出，所有在新加坡交易所上市的S-REIT，都在最新发布的可持续发展报告中，进行了气候相关披露。

新交所监管公司（SGX RegCo）规定，上市公司去年开始须依据“不遵守就须解释”（comply or explain）的原则，在可持续发展报告中提供气候报告。

安永（EY）和新加坡房地产投资信托协会（REIT Association of Singapore，简称REITAS）针对40只在新交所交易的S-REIT，评估了它们根据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）标准所进行的披露，是否足够全面以及素质如何。

研究结果显示，一半以上（55％）的S-REIT在2022财年开始披露气候相关信息，45％在2022财年之前就开始发布气候报告，内容已达到一定的成熟度。

平均而言，S-REIT在四个方面的披露，包括治理、策略、风险管理，以及衡量标准和目标，都优于全球房地产同业。

除了衡量标准和目标这个面向，它们在其他三个面向的披露素质，也比全球房地产同业更好。

三成S-REIT已披露净零承诺

安永气候变化与可持续发展服务合伙人仁广（Nhan Quang）指出，衡量标准和目标这个面向，是要衡量与管理重大气候相关的风险与机遇，尤其是价值链中与范围三排放（Scope 3 emissions）有关的风险与机遇。

仁广说：“如果将这个面向的讨论，与整体风险管理以及策略规划流程，例如投资和预算规划结合，并利用科技进行更细致的绩效衡量，或许有帮助。”

除了评估是否有按照TCFD的标准披露气候信息，研究还评估了新加坡房地产投资信托在净零方面的披露，并发现30％已披露净零承诺。

然而，只有少数披露了它们的净零承诺是与科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative，简称SBTi）的目标一致的。

设工作组评估建议 助S-REIT会员加强气候报告

研究为寻求改善气候风险管理和信息披露的信托提出了一些改善建议。例如与投资者、监管机构、租户、员工和供应商等利益相关者合作和沟通，按照信托的可持续发展承诺，调整各方预期、业务需求和运营。

REITAS会长刘志华说：“我们最近成立了一个可持续发展工作组，工作组将评估这些建议，以加强S-REIT的气候报告，推动房地产投资信托去碳化。”

安永审计副领导兼合伙人李伟福指出，对于房地产投资信托而言，实现净零目标的挑战更大，因为它们的投资组合资产都遍布在不同地方。

李伟福也说，越来越多本地房地产投资信托投资海外市场，它们可以有效地向其他地方的同业，展示如何实践可持续发展。