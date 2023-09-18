新电信区域数据中心业务脱售20％股权 11亿元收益拟用于扩充　

新加坡电信公司（Singtel）将以高达11亿元现金，把集团区域数据中心业务的20％股权，脱售给环球投资公司KKR。新电信将利用这笔资金进一步扩充区域数据中心业务，并且不排除未来把这个业务挂牌上市的可能。

新电信星期一（9月18日）发布这项消息时说，这项投资使到集团整体区域数据中心业务的企业价值达到55亿元。KKR可选择最迟在2027年，以预先同意的估值，把股权进一步增加至25％。这个交易有待获得管制批准，预期在今年第四季完成。

新电信股价星期一开盘不久一度涨1.67％至2.44元，闭市报2.41元，涨幅收小至0.42％。

新电信的文告说，这是双方首次合作，新电信可利用KKR在投资数据中心和关键电信基础设施的专业知识。新电信从这项交易所得的资金，将用于加速区域数据中心业务的扩充，包括新加坡、印度尼西亚和泰国，并探讨马来西亚和其他市场。这将扩大这个业务的战略选择，提供在未来把这个业务货币化的各种选项。

通过此战略伙伴关系 让数据中心业务成实质增长引擎

集团期待通过与KKR的这个战略伙伴关系，把数据中心业务平台发展成为新电信的很有实质的一个增长引擎。此外，自两年前新电信开始战略调整以来，它已释放了超过60亿元价值，并将继续专注于为股东释放价值。

新电信集团首席财务官蓝道义星期一在记者会上指出，除了获得资金，更重要的是能够利用KKR的技能和专业知识，把这个数据中心平台扩大，建设全球网络。

例如，通过KKR的网络争取环球客户，而KKR所投资的公司拥有的数据中心降温科技（cooling technology），也可以应用于新电信的数据中心。

数据中心资产估值获得颇高本益比 平台部分考虑货币化

他说，数据中心是集团的一个增长引擎，如今引进KKR的资金，也与释放价值有关，这个资产的估值获得相当高的本益比。

他指出，在可预见的将来，数据中心将继续是集团要控制和管理的重要业务。重要的是能有把一些平台部分货币化的选择，以便继续为增长提供资金。引进KKR是因为数据中心是一个资本密集行业，这能帮助这个业务快速发展。最终当数据中心业务达到某个规模时，会有许多货币化或阐明价值的方法。

“我们去年已把数据中心业务从企业通讯业务分出，它现在是单独的一家公司。现在我们引进资金伙伴持有少数股权。最终我们需探讨要怎么做，可能会让它上市，但我们仍持有大部分股权，或者各种选择。现在说为时尚早，现在重要的是确保我们能有选择。”

新电信数码基础设施公司首席执行官张学才说：“我们期待在已取得的强劲势头的基础上，将这个业务发展为本区域领先的绿色和可持续数据中心平台之一，提供超好的连接服务。”

新电信区域数据中心业务 到后年料达155兆瓦总容量

至于是否借此扩充全球，他说：“我们以东南亚为先，我们相信与其把自己伸展得太薄，不如在一个大而强劲增长的区域成为市场领导者。”公司基本上是在加速投资本区域。而除了自家投资与合资，并购也是一个扩展业务的方法。

根据文告，新电信在新加坡已是最大的数据中心经营者之一。除了现有在新加坡的62兆瓦（MW）容量，新电信正在大士地区兴建58兆瓦容量的数据中心，也与印尼的Telkom和Medco Power合作，以及与泰国的GULF和亿旺先进资讯服务（AIS）合作，分别在峇淡岛和曼谷发展数据中心。一旦这三个新项目在2025年投入营运，新电信的区域数据中心业务将有超过155兆瓦的总容量，并可能把容量提高至超过200兆瓦。

东南亚数据中心市场预计将在未来五年内增长17％，而世界其他地区的增长率为12％，预计将有90亿美元（约123亿新元）至130亿美元的投资流入本区域。虽然从2021年至2026年，数据中心的容量供应将以19％的复合年增长率增长，但由于数据使用增加、企业向云计算转型，以及本区域人工智能的迅速崛起，需求预计将超过供应。

KKR亚太地区基础设施主管大卫·卢博夫（David Luboff）表示期待与新电信团队密切合作，“以满足这一巨大需求，并分享KKR的全球专业知识和网络，以加速这个平台在本区域的发展。”