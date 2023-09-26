连续下跌两个月后回弹 8月非有地私宅转售价环比起1%

本地非有地私宅转售价格在连续两个月小幅下滑后回弹，8月整体转售价环比上扬1％，转售量也起3％。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期二（9月26日）发布的预估数据显示，8月转售价上扬主要是由代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）所推动，它们分别上扬了1.3％和1.6％。

至于代表高档私宅的核心中央区（CCR），则是由升转跌，下降了0.1％。

若跟去年同期相比，8月整体私宅转售价上涨7.6％，核心中央区、其他中央区和中央区以外分别起2.7％、7.5％和9.8％。

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清说，大众化私宅转售价上月的涨幅最大在意料之中，因为近几个月有不少大众化私宅项目竣工，这些较新项目的转售价一般较高。

“此外，与RCR和CCR私宅相比，大众化私宅相对容易负担得起，是主要转售私宅的供应来源，所以即便这地区转售价上涨，它们依然会有需求，从而长期支撑房价。”

SRX数据显示，8月转售单位中，约51.2％来自OCR，31.2％来自RCR，其余的17.5％来自CCR。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明认为，私宅转售价回弹主要是组屋转售市场交易活跃，支撑了转售私宅的需求。加上8月缺乏较大型项目推出，一些买家需求因而转移到转售市场。

他指出，自今年1月以来，私宅转售价累积上扬5.1％。

在转售量方面，8月私宅转售量报880个单位，比之前一个月增加了3％。不过跟去年同期相比，转售量下滑16.6％。

房地产网站99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，尽管8月转售量增加，但从过去几个月的交易量来看，这一增长幅度微乎其微。事实上，在经济放缓和额外买方印花税（ABSD）措施更严格的情况下，私宅转售量这几个月来都处于稳定状态。

楼花转售交易比率继续上扬

另一方面，8月楼花转售（sub sale）交易比率继续上扬，占整体转售量的11.6％，比之前一个月攀高0.5个百分点。

ERA产业主要执行官林东荣说，楼花转售交易比率增加，主要是有约26个项目将在今年底完工，当中包括超过1000个单位的霸级项目如聚宝园（Treasure At Tampines，2203个单位）、悦湖苑（The Florence Residences，1410个单位）和南峰雅苑（Avenue South Residence，1074个单位）等。

“那些想要一个新单位、而又不想等待私宅建成的买家，可以考虑楼花转售项目。这对不想购买组屋的年轻家庭很有吸引力，因为他们可以马上入住新公寓。”

对于转售市场下来走势，博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹预计转售市场保持相对稳定态势。

她说，根据提交的买卖禁令（caveats），8月新私宅与转售私宅的中位数价格差距约50％。“与新推出私宅相比，转售私宅价格更实惠。”

叶润明则说，强劲组屋转售市场可能继续支持转售私宅。新入籍的永久居民和公民也会促进私宅需求。“然而，经济前景不明朗和高利率将限制转售价涨幅，导致全年整体私宅转售涨幅只达8％左右。”