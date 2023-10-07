报告：逾九成中小企已采用电子支付科技

我国中小企业采用数码科技比率明显提升，2022年有九成以上中小企业已经在使用电子支付，比2018年提高33个百分点。

不过，中小企业对其他科技的采用率仍远落后于大企业，其中，人工智能的采用不升反降，从2018年的3.5%降至2022年的3.4%。

资讯通信媒体发展局（IMDA）星期五（10月6日）发布首份新加坡数码经济报告，报告由资媒局和新加坡国立大学李光耀公共政策学院合作完成。

报告显示，2022年，在电子支付、云计算、数据分析和人工智能四类科技中，中小企业对电子支付采用率最高，达到92.8%，比2018年提升33个百分点。

不过中小企业对另外三类科技的采用率仍相当低，明显落后于大企业。2022年，中小企业的云计算采用率为26.5%，比2018年高出3.6个百分点，而大企业采用率为89.3%。两者对数据分析的采用率分别为12.5%和82%。

中小企业的人工智能采用率最低，仅为3.4%，略低于2018年。大企业的人工智能采用率达45.4%，比2018年提升约30个百分点。

按客户过敏源口味及健康等 用人工智能为客户匹配合适餐点

不过，已有一些中小企业在积极尝试采用人工智能，餐饮公司SaladStop就是其中之一。作为新加坡最早一批提供在线订购的餐厅之一，它目前正打算利用人工智能科技，推出个性化营养推荐功能。

SaladStop技术总监健秀（Katharine Nevins）接受《联合早报》访问时说：“这项功能可以根据客户的过敏源、日常活动、健康目标、口味偏好等，自动为客户匹配最适合他们的餐点。在开发这个功能的过程中，资媒局帮助我们找到了技术合作伙伴和工具。”

资媒局副局长古玛尔（Kiren Kumar）在记者会上表示，很多中小企业不知道该从何入手数码化转型，政府对此提供了一系列的政策和平台。“我们需要中小企业做的，就是积极进取，抱有转型的雄心。我们随时为它们提供帮助。”

报告还统计了企业对数码科技的采用度，即在以上四种科技中，平均每家公司采用几种。

金融和保险等行业 平均采用两种以上科技

按行业来看，金融和保险、专业服务等行业排名靠前，平均采用两种以上。而房地产和建筑业的采用度最低。

在建筑行业，率先进行数码化转型的中小企业TMS Alliances正从中受益。从去年11月起，这家公司参与了建设局（BCA）和资媒局联合推出的机器人和自动化解决方案项目，开始用无人机对组屋外墙进行检查。

公司总裁许统发受访时表示，传统的人工检查需要高楼层作业，不仅费时，风险也很大。使用无人机后，只要五天至八天，就可以完成以前四周至六周的工作量。

他说，建筑业中小企业的数码化转型确实面临一些障碍，比如技术采用成本高昂、对当前可用技术和审批流程不了解等。不过，资媒局的“先进数码技术解决方案”计划（ADS）为公司提供了很多支持。

他表示，接下来公司可能探索使用自主无人机进行外立面清洗和涂漆工作。