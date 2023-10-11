获大华银行支持进军印尼 百家企业承诺投资约120亿新元

过去两年，大华银行支持约100家不同地区的企业拓展到印度尼西亚。这些公司承诺在印尼投资约120亿新元，计划创造1万5000个就业机会。

大华银行副主席兼总裁黄一宗星期三（10月11日）在印尼雅加达举行的“通往亚细安的门户”大会（Gateway to ASEAN Conference）上讲话时，透露上述数据。

他举例说，他的集团协助一家总部位于香港、在中国和墨西哥设有制造厂以及在美国有大量客户群的企业，将生产设施迁移至印尼，以缓解贸易紧张局势带来的冲击。

这个大会由大华银行主办，邀请超过600人参加，包括来自印尼、亚细安其他国家和大中华区的商界领袖、大华银行的客户和合作伙伴，以及政府官员。

在全球宏观经济不稳之际，亚细安经济仍强劲增长，近年来吸引不少外资流入。其中，资源丰富的印尼，是许多企业着眼的市场。下游产业发展和绿色转型趋势为印尼带来商机，吸引不少企业将厂房迁移至当地。

大华银行为企业提供进入市场的咨询，并为公司管理层与当地政府机构、工业园区和建筑管理公司搭桥，以推进设厂的计划。

在1960年代末进军印尼市场的新加坡化学品供应商ChemStationAsia集团董事黄莉程接受《联合早报》访问时说，印尼还有很多丰富的资源，如天然气、石油、棕油。这就是为什么这两年有大量生物柴油从印尼出口到欧洲国家。

她留意到，许多上游领域的厂房开始转移到印尼，准备在当地投入生产，进而将推动下游领域的发展。

黄一宗：亚细安是增长最快贸易圈之一

黄一宗在会上说，亚细安是增长最快的贸易圈之一，拥有巨大潜力。去年区域贸易流量约2.1万亿美元（约2.8万亿新元）。“亚细安如今被西方和中国视为生产基地和不断增长的消费者市场，接下来的区域贸易流量预计增长。”

印尼海洋与投资统筹部副部长费尔曼（Mochammad Firman Hidayat）在大会上演讲时说，亚细安经济今明两年预计分别增长4.6%和4.9%，高于全球平均水平。流入亚细安的外国直接投资（FDI）持续增长，在去年达到10年以来的最高水平。

作为亚细安一员的印尼，经济表现也很强劲，去年增长5.3%。

费尔曼指出，经济表现强劲归功于过去九年的经济转型，其中一个因素是镍商品的下游领域发展。多年来，印尼只出口镍矿石（nickel ore）的原料。但现在，印尼不仅转向出口钢和铁，也开始出口锂电池（lithium battery）材料和镍中间产品。

去年，印尼的镍衍生产品出口从2014年的30亿美元，大幅增长至340亿美元。

印尼还拥有其他天然资源，可用来推动能源转型。例如，业者需要铝土矿铜（bauxite copper）来制造电动车和太阳能光伏板。“印尼的棕油和海藻不仅可以加工成生物燃料，还可以加工成食品、肥料或生物塑料等其他产品。”