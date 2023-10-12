从铺海底电缆转投再生能源 工程公司争取明年美国上市

岸外与海事业已启航迈向可持续发展，新加坡作为国际海事组织的成员，支持到2030年时把海运碳排放量的目标降至比2008年低40％，以及到2050年实现净零排放。根据新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）估计，超过100家新加坡岸外与海事业工程公司，正在参与或探讨海事业脱碳与岸外可持续能源方面的项目。本系列访问三家公司，将分别从岸外发电、港口与航运和船只的燃料系统，由外到内探讨有关的发展和机遇。

各领域加速绿色转型，本地再生能源工程公司G8能源（G8 Energy）积极开发海外业务，以期于明年上半年在美国上市。

再生能源乃大势所趋，作为再生能源业的先行者，G8为星生能源集团（Sunseap Group）建造在兀兰的岸外太阳能系统。这个全球规模最大的海上岸外浮动光伏（offshore floating photovoltaic）系统之一 ，是G8的第一个岸外太阳能系统。

公司成立于2015年，核心业务是铺设海底电缆，但随着再生能源逐渐受到重视，公司把生意触角申向再生能源业。公司借助铺设海底电缆的经验和专业工程技术，设计和建造岸外太阳能系统。

关注对海洋生物负面影响

公司创办人兼董事经理陈智良（48岁）接受《联合早报》访问时指出，铺设海底电缆和建造岸外太阳能系统同样须了解建造过程和设施对海洋生物的影响。

“我们挺担心这个太阳能系统对海洋生物会有负面影响。所以我们建好系统后，便派遣遥控潜水机在海底进行声呐扫描，并发现有一群群的鱼儿游了过去，这是个好现象。我们发现原来这些鱼把系统的水下支撑设施当作珊瑚，作为它们的避风港和觅食的地方。”

从策划到竣工，公司用了一年来完成这个项目。在过程中，公司积极研究如何改良设计，把原本设计的300个系泊处（mooring）减少到68个，并采用更大的锚来固定太阳能系统，建造成本也因此大幅下降。

太阳能板产生的电力通过海底电缆传输到陆地，这部分是公司的专长，对工作人员而言可说是轻而易举。

电力与机械工程师出身的陈智良谈起建造工程的细节时兴致勃勃，对于每个工程环节都了如指掌。他在开公司当老板之前，曾先后在新加坡科技公司、西门子和英国的Global Marine System公司从事与能源有关的职务。

首闯海外遇韩国渔民阻挠工程

兀兰的岸外太阳能系统成了公司进军海外市场的敲门砖。公司在2017年获得为韩国首个岸外风能系统安装海底电缆的合同，除了在业绩纪录上再添一笔，也累积了不少海外工作经验。

当时，工程人员遇到韩国当地渔民的反对和阻挠，他们质问工作人员的来意，其中一部分人还开快艇阻止工程人员迁往风能系统建造地点，甚至威胁冲撞工程人员乘坐的船只。

为了改善与当地人的关系，工程人员向他们采购食物和服务，成功缓解了紧张关系，也逐渐赢得他们的支持。

在海上工作必须面对天气变化带来的风险，工程人员只能在5月至10月的短短数月内工作，若遇上台风，就得停工。所幸工程人员克服了所有困难，顺利完工。

有了新加坡的岸外太阳能系统和韩国岸外风能系统的加持，以及各领域对再生能源的意识大大提高，G8在寻求注资时比公司刚成立时的底气更足。

陈智良笑着说：“以前潜在投资者是问是否有业绩纪录，现在他们问的是，公司计划如何取得增长。”

向西非加纳建议水坝建浮动太阳能系统 可避免储水蒸发

去年，公司向西非国家加纳的布维电力局（Bui Power Authority）建议在水电大坝建造浮动太阳能系统后，获得这项工程的合同。这个系统不但能生产再生能源，还能避免大坝储水大量蒸发。

公司进军加纳市场时，获得新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）协助核查当地合作伙伴。企发局也提供关于在当地开业的建议和法律咨询。

为了保持竞争力，G8能源推出“发电厂配套”服务。以10兆瓦（MW）基本配套为例，包括了水上浮动系统和太阳能板和设备，可生产10兆瓦的电力。若客户希望把发电量增至60兆瓦，可按客户要求额外增添五个基本配套。

客户也可根据需求和预算，增添其他功能的设备如能源储备系统，或提升控制和监察系统。

陈智良说：“全世界已逐渐承认再生能源是必要的能源解决方案，而不再只是一种趋势，这是人类的转型过渡期，停止钻取石油，避免制造碳排放，以及钻油过程可能导致漏油事件。”

公司若要在国际舞台上站稳脚步并扩大市场，就需要大笔资金的支持，而通过首次公开售股集资是最快的方法之一。公司自2021年便开始准备在美国纳斯达克上市，可是股市动荡不安，许多投资者被高涨的债券利率吸引而把资金移出股市，陈智良认为，在这段期间上市并不合适，他预计明年上半年有望达成上市目标。

虽然集资计划暂缓，但陈智良认为，这正是公司积攒经验和争取更多项目合同的良机，以便在对的时机重拳出击。