调查：逐步累积财富是国人投资主要动力

一项调查发现，新加坡人在投资方面比其他东南亚国家人士更积极，最主要投资领域是股票、定期存款和债券。

市场调查公司Milieu Insight星期三（3月20日）发布的调查报告披露了以上信息。调查也发现，逐步累积财富是72%国人的投资动力，这比东南亚其他国家（49%）来得高。

星展是最常用银行投资平台

调查也发现，虽然本地三家银行仍是国人主要投资平台选项，有44%的本地投资者会选择独立投资平台，而区域其他国家的投资者只有25%会做出同样选择。报告也说，国人最常用的银行投资平台是星展银行，占43%，华侨银行和大华银行分别占26%和23%。

这项研究今年1月至2月展开，线上访问了新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾六个东南亚国家的3000多人，针对个人对成功的看法、储蓄习惯、信用卡拥有率和付款习惯做调查。

52%的东南亚国家人士认为，除了健康为首要以外，财务有保障和能确保有足够退休储蓄是成功人生的重要指标，这或许是近60%的受访者将收入的20%用做投资的原因。

虽然受访人士注重财务稳健，不过，调查发现平均只有46%的人会积极投资。59%的新加坡人会积极投资，在六个国家当中最高，其次是马来西亚人和泰国人（47%），最不积极投资的是印尼人，只有35%会积极投资。

投资的主要原因依次为确保退休财务有保障、逐步累积财富和创造经常收入。投资面对最大的挑战是担心亏钱、投资回报见效慢、以及担心错失投资机会。

两成年轻国人抱“好玩”心态投资

293名新加坡人的调查结果显示，股票是最主要的投资领域（59%），其次是定期存款（57%）以及债券（46%）。年龄介于16岁至24岁的国人中，20%抱着“好玩”的心态投资，23%投资加密货币。

调查也发现，只有43%的东南亚受访者能在扣除支出和偿还贷款后，储蓄额达到收入的10%。新加坡在储蓄额方面领先，有36%的国人储蓄额超过收入的25%，而区域国家平均只有21%。这显现本区域需要提高财务知识和规划的能力。