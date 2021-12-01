社论：奥密克戎对边境重开的挑战

2021年12月1日

在冠病疫情之前，新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡，每天的平均人流高达35万人次。樟宜机场至吉隆坡国际机场则是全球最繁忙的航线，每天大约有40个航班往来，通过樟宜机场的入境者平均有7000人。然而，旷日持久的疫情，干扰了两国人民的往来。由于人流量大，新加坡与马来西亚在重开边境方面，自然地要谨慎从事。

从这个角度而言，我国与马国在前天正式开通的陆路与航空疫苗接种者旅游走廊（简称VTL），意义非凡。它不仅反映了新马数十年来建立的长期双边关系和紧密的民间联系，也展示了两国在重开边境以及与病毒共存的决心与信心。

我国总理李显龙与马国首相伊斯迈沙比里在兀兰关卡见证了陆路VTL的通车。两国领导人在联合记者会上宣布，只要公共卫生情况许可，从下个月中开始，陆路VTL将扩大至一般旅客。目前，陆路VTL只开放给公民、永久居民和长期准证持有者。

两国也在探讨开通海路VTL和试行让新加坡游轮在马国港口停靠。伊斯迈沙比里透露，陆路VTL将扩大，包括在新马第二通道开通更多巴士路线、恢复马来亚铁道公司的火车服务，和逐步允许个人交通工具，如电单车和汽车过境。一言以蔽之，两国在这方面的目标，是恢复到疫情前边境全面开放的状态。

然而，两国前天启动VTL时，适逢南非发现新变种毒株，它过后被命名为奥密克戎。因此，两国领导人在提到扩大VTL时，以“只要公共卫生情况许可”为前提。虽然新毒株不会改变新马两国最终全面开放边境的目标，但是它可能迫使重开计划倒退几步。

奥密克戎来势汹汹，目前已传播到多个国家与地区。世界卫生组织表示，奥密克戎的突刺突变数量前所未见，有可能影响大流行的轨迹。据它评估，新变种对全球构成的整体风险非常高。不过，世卫组织也指出，要了解感染奥密克戎后的严重程度，还需要几天到几个星期的时间。

不过，许多国家已经重新收紧边境控制，以争取时间了解新毒株，包括它的传播率、致命率以及现有疫苗的有效性。以色列与日本率先采取全面禁止外国人入境的锁国政策，其他不少国家则采取了局部的封锁措施，限制来自非洲国家的旅客入境。但奥密克戎变种毒株仍然存有许多未知，对各国的边境开放抉择构成严峻考验。

新加坡在奥密克戎变种毒株传出后，迅速宣布禁止包括南非在内的七个非洲国家的旅客入境或过境。昨天，跨部门抗疫工作小组宣布一系列预防措施，以防堵奥密克戎的侵入。

新措施包括加强航空旅客出发和抵境的检测；暂停新的VTL计划，并规定通过航空VTL入境的旅客，须在抵境的第三和第七天，前往快速检测中心接受额外的抗原快速检测（ART）。

此外，卫生部将对确诊或疑似感染奥密克戎的病患，采取不同的医疗程序。他们将被送往国家传染病中心，这些病患的密切接触者则须在政府隔离设施接受10天隔离。在隔离期开始时和结束前，他们都须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

奥密克戎病毒传入我国，只是时间的问题。但跨部门抗疫工作小组出台的新措施，有望延缓新病毒的侵入，并在病毒传入时追踪及阻断它的传播。我国的疫苗接种率高达94%，加大了政府应对新病毒的底气，并继续朝着与病毒共存的目标前进。

冠病病毒毒株不断变种，边境开放以及防疫放松计划难免赶不上变化。因此，国人应有心理准备，应对防疫措施频繁的调整。现有疫苗对奥密克戎病毒的有效性，目前还在研究中。不过，卫生部长王乙康表示，在许多未知的情况下，打疫苗和追加剂是最好的保险。

新加坡通过疫苗接种、检测以及公共卫生措施，应对冠病病毒的肆虐，并率先与多个国家达成VTL计划。奥密克戎病毒可能迫使我国的重开计划倒退几步，但是正如李显龙总理所说的，新加坡终能找到与病毒共存的方式。