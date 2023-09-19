社论：承前启后 续写成功建国篇章

近日，李光耀百岁冥诞的诸多纪念活动和文章对国人启发良多，此时此刻，也适逢第四代政治领袖紧锣密鼓为接班热身的当儿，吾人固然必须为今日新加坡在很多方面的成就，感念第一代领袖的奉献与辛劳，以及智慧的传承，但也应体认到不能停留在缅怀前人成就，对前人脚步亦步亦趋，而是必须能够加以超越。唯有超越，才能固守既有的成果，甚至踏出更锦绣的前程。国家建设在一定程度上与个人学习一样，犹如逆水行舟，不进则退，从李光耀时代到今天，国际社会有太多先例警惕世人这个硬道理。

然而，每个世代都有自己的功课要做，国际力量格局与地缘政治变迁的大环境、社会内部复杂化的条件、科技发展改变技术与经济的挑战，凡此种种所产生的巨大差异，前人就算取得满分的答卷，很可能也已经不适用于后代，甚至不排除某些部分已经失去参考价值。

但与此同时，李光耀等第一代领袖建立并传承下来的很多价值观，包括廉洁奉公、用人唯才、维护社会平等、促进族群和谐、依法治国、务实入世而拒绝教条框框等，却应该成为国人珍惜的价值基础。这些人人可以朗朗上口的信念，表述起来很容易，但要实践与长期奉行，特别是对一个长期执政的政党，更需要领袖们的坚强意志与自我克制。在这方面，李光耀和他的一众同僚，毋宁都交出了相当漂亮的成绩单。

环顾当世与新加坡同期摆脱殖民统治的国家，陷入英雄崇拜的人治、贪腐、决策失误等缺失，导致国家走上内战甚至族群撕裂的沉沦之路，或卡在经济困顿的十字路口等情况，不在少数；我们应该看到，上述价值观其实环环相扣：拒绝人治、肯定权力的制衡，才能避免人性腐蚀，建立各种有利于国家发展的政策与制度，也才有机会激发人性善的一面，让优良价值观的建立与维护成为可能。

类似价值观都不是高调，除了是建国一代领袖们从切身所受教育出发去设计，也是治国过程中思索体会的结晶，重点是它不仅在过去数十年从冷战到全球化时代，对我国行之有效，一些致力于国家建设的发展中国家领袖也不讳言要向新加坡学习，则说明这一套在国际上也不乏知音。我国朝野政治领袖和社会精英如果都能普遍认同，并持续深化演绎、贯彻，成为全民接受的国家价值文化，沉淀为社会道德意识基础，从长远来说，这可以避免激进主义的侵袭与极权主义的酝酿。

李光耀作为一代强势领袖，其作风在冷战时期并非独一无二，他和他那一辈的执政团队，在力推一些政策时的雷厉风行，以及进行路线斗争时的严酷，或许有其时代背景与考量。那些在今天的世代看来不合时宜的，也是新一代领袖与团队必须因时制宜，做出改变的。如何顺应更高教育人民的要求，批判性地继承先辈的政治遗产，调整、包容并逐步树立更契合时代潮流的价值观，才能顺利推动国家发展巨轮与时并进，避免僵化而日久生变，撕裂社会。

我国第四代领袖即将继承的是一个世界闻名也受人尊敬的成功国家，如何避免“富不过三代”的噩梦发生，除了具备足够的能力与道德勇气，坚定地做有利于国家前进发展、扩大国际影响力的事，更要懂得在国内以具备说服力的方式调和代际、族群与文化之间的差异，让多元化的各自精彩延续并成为全民共识。

民主政治从选票开始，美国众议院前议长奥尼尔有名言：“一切政治都是地方政治”，当绝大多数民众都能认可我国逐渐巩固的政治价值体系，政治人物与政党就不能低估民众智慧，才能赢得民众信任，争取选票，这样或许才能保障我国民主制度的有效运行。而能确保良好的政治价值与治理风格代代延续，我们的小国传奇就能续写多一个甲子。