社论：推动本地旅游业发挥潜力更上层楼

政府宣布为旅游业发展基金注资超过3亿元，期待在世界彻底摆脱疫情后，让本地旅游业百尺竿头更进一步。这是我国在经济领域强化长期竞争力的一环，正在本地举行的美国巨星泰勒丝演唱会引起海内外高度关注，虽然凸出本地不同世代的不同意见，以及邻国的不同看法，但从长远发展来看，它或许具有指标意义，象征我国经济迈入结构更多元、价值更深刻的时代，为迎接人工智能等科技挑战经济的不可知未来，打造更加巩固的基石。

泰勒丝在东南亚的独家演出所带来的品牌效应与国际形象，对新加坡旅游业的宣传效果与实质收入巨大。本地市场小，几乎没有天然旅游资源，但在疫情前旅游已获得不俗的收益，主要原因是规划力与创造力。旅游业在很大程度上仰赖宣传和口碑，好的宣传可以让成果放大许多，泰勒丝效应就是近期一大成果，其关键就在相关单位明快的决策，以及可靠与有效率的后勤能力获得演唱方信任，拿下这一项目。

随着包括国际会议、会展与奖励旅游活动、体育活动乃至医疗旅游活动等逐渐复苏并且增加，我国必须持续加强同时承办多项活动的能量，避免出现比较大的失误，持续强化已形成的良好国际宣传效果。与此同时，本报日前报道专业人士的评论，指出本地各类演出的场地选择仍然相当有限，导致一些主办团体只好改去其他市场。这是我们必须持续检讨的，一个考虑是选择发展成熟的郊区建设或改建不同观众容量的场地，避免过度集中在空间有限的市中心。在泰勒丝之前之后，还有很多其他知名艺人的演出，如果因为场地而被迫放弃新加坡，将很可惜。

新加坡长期以来的旅游发展，“品牌效应”是一大功臣。然而作为城市国家，本地也不乏独特的旅游资源，特别是对越来越重视体验式旅游的国际中产阶级旅客来说，组屋生活、本地美食与风土人情，都是有别于他国的特色；国家建设与都市规划的成功故事，也应该能吸引知识型旅客，给他们带来增广见闻的收获。本地积极保育的自然环境虽然规模不大，却有相对集中的热带雨林，适合非热带国家旅客集中体会。这些都是旅游业者可以积极规划的。

比起自然资源与历史更丰富的东南亚国家，本地旅游开始走向高品质的发展路径，除了越来越多需要大量投资的体育与娱乐活动，也包括接下来将开业的新景点圣淘沙心之音、环球影城的小小兵乐园，以及全新的新加坡海洋馆。这些硬件设施的增加与更新有助于扩大旅游吸引力。此外，近期受到关注的本地大学观光热，则提醒我们，在亚洲大学排行榜长期名列前茅的本地大学，也能成为旅游资源，这也是品牌效应。

旅游业享有“无烟工业”的美称，旅游相关产业带来的就业机会与经济收入，惠及几乎每一个领域的工作人士，特别是服务业，因此得到世界各经济体的重视。善用科技辅助提供旅游相关的服务，能强化旅游品质。值得注意的是，我们希望外地旅客对新加坡留下怎样的口碑，在日常生活中就需要以怎样的态度和气质来待人处事，就如同国人到外地旅游后，有时会感觉人也是当地的一道风景，或许还是最美丽的风景，让人在旅途中时时有如沐春风的美好感受。同理，游客来本地增广见闻，如果能带回好的印象，就能与本地所需要的旅游形象相辅相成。

旅游业在根本上是一种服务业，根据很多人的经验，本地在这方面的优点不如日本、台湾等市场，包括态度、服务人员的积极程度或对产品的知识等，这是值得我们正视并积极改进的。旅游业是一个社会对外的窗口，社会内部的优缺点，可能会在旅游业中体现出来。因此，除了持续投资硬件，发挥规划能力，对于从业人员的专业也必须不断培训、强化，整体社会也应该正面看待观光客和旅游业，才能巩固并提升本地旅游品质，进一步发挥潜力。