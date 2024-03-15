社论：政府信任度提升是绩效反映

国际咨询公司爱德曼（Edelman）这个月初发布了2024年的全球信任度调查报告。全球六大洲有超过3万2000人参与这项于去年11月展开的调查，其中新加坡有1150人。这次调查结果显示，新加坡人民对政府的信任度微升1个百分点，达到77%，在28个受调查国家中排在第四位，排在前三位的是沙特阿拉伯、中国，以及阿拉伯联合酋长国。

对此，《联合早报》3月8日报道了本地学者不同的解读。2023年发生了莱道路（Ridout Road）黑白洋房事件、前国会议长陈川仁因婚外情而辞去所有职务，以及前交通部长易华仁的贪污调查等政治事件，有学者认为这一定程度上影响了一些人对政府的信任度，如果没有这些事件干扰，政府得分可能更高。

有者对调查结果感到讶异，因为像淡马锡控股投资加密货币交易所FTX蒙受损失、生活费持续上涨，以及消费税调高等，应该多少影响了人心。按这种情况来说，人民信任度应该会下跌，或至少维持不变。

另有学者指出，也许人民认为政府妥当处理了上述各种事故，或他们在接受这信任度调查时，所考虑的因素比这些事故来得更重要，如相信政府真诚照顾他们的利益。政府去年和前几年实施多项惠民政策和措施，包括定心与援助配套、健康SG、加快建造组屋，以及为等待组屋完工的人民提供租赁组屋等。这应该是比较接近实况的看法。

一般来说，人民对政府的信任度是建立在政治的绩效上。政治绩效反映的是政府总体的执政能力和行政效率，而在新加坡，这也反映在政治的清廉度以及政府对民生课题的关注和投入。廉政方面，在国际反贪组织“透明国际”每年发布的廉洁指数中，新加坡一直名列前茅，过去几年世界排名第五，也是唯一排在前十名的亚洲国家。

效率方面，在国际非营利组织钱德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance）去年发布的钱德勒良好政府指数中，新加坡在104个国家中名列第一，超越了原来排在前面的芬兰和瑞士。2022年，新加坡在这一指数排名中名列第三。

尽管如此，政府在继续取信于民方面接下来也面对一些艰巨挑战。这也反映在爱德曼的同一调查中。比如，科技创新所带来的影响就足以动摇人们对政府的信任。那些认为政府对新科技处理得不好的人，觉得自己被抛在后头并产生疏离感。也有一些人担忧，新科技如人工智能可能影响他们的工作，觉得社会变化太快了，而且对他们不利。这确实是需要政府多加关注和用心的。

社交媒体泛滥所导致的舆论多样化，不只冲击传统媒体，也导致更多的人因此陷入各种观点的拉扯中，难以分辨真伪，这也可能侵蚀政府的威信，使一些人更容易对政府和当权者产生怀疑。要克服这方面的挑战，政府必须继续保持高度的廉洁透明，以及严格问责。

发展经济是政府取信于民的另一重要支柱。在全球政治和经济更加不确定的环境中，新加坡要继续取得经济增长，阻力可谓越来越大，难度也越来越高。这意味着政府持续吸引投资和制造新就业机会的能力，会面对更大的考验。

随着政府领导层换代关键时刻的临近，第四代领导人该如何维持人们对政府的高信任度，这也是接下来值得关注的发展。无论如何，我们相信政府要取信于民，始终必须以政绩为基础，任何能最好地照顾国计民生的政府，都会得到多数民众的信任和支持。