交流站：从2021年“红星大奖”谈起

今年的本地娱乐盛事“红星大奖”举行过后，坊间评论热闹非常。

首先，我认为“红星大奖”两位主持人有多年经验，主持功力是毋庸置疑的。只是作为新加坡观众，大家都期待电视台在培养新面孔主持人方面能有所作为，不能单靠某些人一直撑大局。

我建议电视台提升这两位主持大咖在综艺节目的地位，通过节目的包装设计，让他们成为名副其实的综艺节目导师，努力协助培养新人；也让他们能真正为本地演艺事业作出贡献，希望他们超越主持多年的红星大奖，努力攀升到更高的层次，让电视台有机会培养新面孔主持大型节目。

其次，相信很多人对入围的电视剧主题曲印象模糊，对其流行度更感怀疑。如果要让大众认识电视剧主题曲，今日的电视台也许还要借助其他社交媒体，并且以新思维的方式打歌，才能让人认识一些好的主题歌。

至于表演嘉宾把深入民心的主题曲改版，是沿用了她参加“中国新歌声”的改歌方式；可惜这首歌的原唱和多位外地大牌歌手的演唱，都是忠于原曲的编排方式，这才能唱出歌曲所要表达的意境。因此，她的改版表演才遭到恶评。希望歌手遭此挫折不要气馁，应继续以积极正面的态度让自己进步。

最后我想谈一谈本地剧何去何从的问题。其实，它有过辉煌的年代，片子曾外销到中国和东南亚各国，可惜近10年水平停滞不前，已被日剧、韩剧、台剧、中国剧甚至泰剧抛在后头。如果再不群策群力，方方面面设法改进以提升水平，本地剧不但无法再走出新加坡，甚至也会逐渐失去本地观众的支持。

本地剧要虏获观众的心，首先一定要有精彩的剧本，所以培育编剧人才至关重要。至于剧本故事，作为多元种族社会的现代化大城市，大可从城市生活、组屋区特色、小贩生活、传统老店故事、先驱人物的奋斗历程等，突出我们特有的南洋风；加上新移民和外来移工到本地寻找新生活、国际化网络诈骗的故事等，都可以让剧作者写出精彩动人的剧本。

当然，我们的制作团队也必须与国际接轨，多方与外地影视机构合作，与时俱进，才不会固步自封，而能拍出具水准的电视节目。

希望来年的“红星大奖”会有新气象，也希望本国唯一的电视台能大刀阔斧改革一番，朝国际合作与区域竞争的目标前进。