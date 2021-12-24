一直以来，我们家都没有聘请外籍女佣，因为母亲不习惯有陌生人同住家中。三年前，高龄93的妈妈跌倒骨折，动了手术后，医院老人科医生以坚定的口吻提醒我们，必须聘请女佣来协助我们照顾行动不便的母亲。医生的建议最终让母亲答应请女佣。

记得第一次去上雇主培训课程时，导师多次提醒我们这批新雇主：“要记得你家里的女佣也是别人家的女儿啊！”我身为牧师太太，当时就把这句话听进心里去了，也提醒自己日后与女佣互动时，一定要兼顾情和理两方面。

庆幸的是，聘请的第一个缅甸籍女佣善解人意，主动性高，深得母亲疼爱。无奈她后来因旧疾复发，必须提前终止合约，回乡接受治疗。后来聘请的女佣，有的让我们在钱财上被对方占便宜，有的在疫情下不顾情义为高薪跳槽。尽管如此，我们抱着经一事长一智的态度，来看待这些不愉快的经历。

多年来，人力部定下各种条例，以及今年展开的抽样家访，以保障外籍女佣的权益，都是难能可贵的做法。然而，过去一年多，每当和家中聘有女佣的亲友谈起时，大家几乎是谈佣色变，慨叹在疫情下雇主似乎已成了弱势的一群。当女佣坚持在休假日外出时，雇主全天忐忑不安，担心女佣受感染，会把病毒带给雇主一家。此外，女佣随时可能闹跳槽，也令雇主过着神经绷紧的日子。

归根究底，我认为一切必须从根本做起。来自异乡的女佣民族性不同，思想的成熟度也不同，除了中介提供的基本训练，如烹饪、洗烫、照顾家中老少等，人力部也可以考虑帮助外籍女佣建立更正确的心态，认清工作是一个配套，有苦也有乐。女佣若选择照顾老人家的工作，就要做好心理准备，也许不能每周有休假日；若是一般做家务的工作，则会辛苦一点。女佣除了上技能课，也应该学习正确的工作态度，包括积极看待雇主的提点、不断提升个人技能和见识；课程也可以列举报章刊登过的感人的主仆情谊，来鼓励女佣和雇主建立互敬互让的关系。

记得有一次我在超市买烘烤好的排骨时，顺口和站在身边的一个中年菲律宾籍女佣提起，我通常会另外预备一些酱汁淋在排骨上，让排骨更加入味。没想到她立即兴致勃勃地问我怎么准备酱汁，因为她希望能让雇主尝一尝这个新口味。后来听她提及自己在同一个雇主家已经工作15年，我不由得羡慕她的雇主。我也告诉那个菲佣，说我相信她一定是一个很好的帮佣，而且她有一个很好的雇主。她脸带笑容谦虚地回应说，必须互相迁就和包容。

这句话为现今难得的主仆关系作了最好的诠释。