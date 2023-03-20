交流站：多管齐下推广本土农产品

答复

谨答复《联合早报·交流站》于3月14日刊登的林德坤读者投函《传统巴刹也应支持本地蔬菜》：

我们感谢林先生对本土农产品的支持，以及在湿巴刹推广本土农产品的反馈。

在新加坡食品局与农业界合作，提高本地产量的同时，消费者的需求，对于维持一个健康和蓬勃发展的农业食品生态系统也同样重要。食品局推出了“SG新鲜农产品”（SG Fresh Produce，简称SGFP）标志，作为促销和店内销售点材料，让农夫和超市零售商印在农产品包装上，以便消费者在购物时能轻松辨认和购买。然而，我们知道，目前消费者要在湿巴刹辨认本土农产品仍不容易。

食品局根据公民工作小组（Citizens' Workgroup）关于增加本土农产品需求量的建议，展开试点项目，在湿巴刹引入视觉营销，让消费者更容易辨认本土农产品。配合试点项目，食品局为选定的本地蔬菜农场提供了展示物件，即印有SGFP标志的横幅或告示牌和围裙，让农场分发给它们的湿巴刹摊主，供他们在摊位上展示。

自去年推出以来，约有20个湿巴刹摊位参与了试点项目。公众可透过食品局的微型网站（shorturl.at/acjsy），找到参与的湿巴刹摊位名单。我们希望这些展示物件能吸引购物者，帮助他们更容易辨认本土农产品，也鼓励湿巴刹摊主积极使用它们。食品局将继续评估试点项目的成效，并逐步推广到更多的湿巴刹摊位。

包括政府、业界和消费者都可以在加强新加坡的粮食安全方面发挥作用。本土生产是粮食安全战略的关键环节，因为它有助于减轻供应中断的影响，减少新加坡对进口的依赖。我们鼓励消费者通过支持本土农产品来尽一份力，因为对本土农产品的更高需求，将使农场保持商业可持续性，并激励农夫提高生产力。强大的本地支持也会鼓励农场扩大业务规模，并投资于科技和创新，使它们能够提高产能，以更少的资源和可持续的方式生产更多农产品。

消费者在网上、超市或湿巴刹场购买农产品时，可以留意包装上或农产品旁边显示的红色SGFP标志，来支持本土农产品。消费者也可以参加农夫市集和学习之旅等活动，购买和了解更多本土农产品。

（新加坡食品局行业开发与社区合作部高级署长張丽萍）