交流站：十字路口交通灯设置应与时并进

每次看到行人过交通灯，被鲁莽的驾车者撞死致伤的新闻时，都倍感心痛。因为这代表又一个家庭失去至亲，甚至经济支柱。最让人难以接受的是，他们遵守交通规则却失去宝贵的生命。如果行人在正确使用交通灯时，生命却得不到保障，交通灯岂不形同虚设？

在新加坡，过十字路口的交通灯有一定危险性。我时常都会提醒孩子，当绿人亮起时，也必须先左看右看，确保车辆都已停下或放慢车速，才能过马路，尤其是十字路口，必须格外小心谨慎。因为当可以过马路的绿人出现时，车辆在好些十字路口，也可以左转或右转。虽然行人有优先权，车辆必须礼让，但总会有鲁莽和不耐烦的司机，抢在行人面前急驰而过。

造成一些驾车者的鲁莽恶习的原因很简单，在新加坡开车撞伤或撞死人，相较于欧洲、美国、新西兰和澳大利亚等国家的刑罚是小巫见大巫。他们只会被吊销执照几年或罚款几千元，最严重的不过坐牢几个月而已。相比失去的生命，这又算得了什么呢？这就是为什么即使新加坡的车辆比其他城市少，但发生交通意外的比率却高的原因。

几十年前，新加坡人口大概是300万，过马路的行人比较少，让车辆在十字路口能同时左转或右转，确实能节省时间，舒缓交通。但现在人口已经增长近一倍，过马路的行人也相对增加了许多。一般十字路口让行人过马路的时间大概只有20秒左右，如果在这短暂的时间内，不允许车辆左转或右转，让行人在更安全的情况下过马路，相信每年能够挽救不少生命。对于舒服地坐在汽车里的驾车者来说，这短短20几秒的时间根本微不足道。保障行人的生命安全，是政府在规划交通时的首要考量，因此交通灯的设置必须与时并进。同时，也希望在所有十字路口都安装感应摄像机，让想要闯红灯的驾车者三思而行。

前几年，电动踏板车在人行道上撞伤不少行人，交通部只用很短的时间就制定了新法规，迅速解决问题；重新设置十字路口的交通灯更是刻不容缓。