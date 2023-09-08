交流站：我与《南洋商报》和《联合早报》之缘

《联合早报》的前身是《南洋商报》和《星洲日报》，两报于1983年合并。由于以前父亲订阅的是《南洋》，所以我早在1960年代就是这份报纸的忠诚读者。

在《早报》庆祝创刊百年之际，让我想起我与《南洋》的一段缘。1970年代，我大学毕业、完成国民服役之后开始工作。在闲暇的时候，我喜欢写作。1974年，我开始投稿《南洋》的《商余》版，一直持续至1979年为止，获得刊登的文章不少，也替自己赚了一些外快。但我最大的喜悦，不在于稿费，而是看到自己的作品发表在报刊上。在这段期间，我偶尔也投稿给副刊的园地，例如《青年文艺》等。

或许是敝帚自珍的心理，我将获刊登的投稿剪下，存放在一本厚厚的薄子里，时不时拿出来阅读。每当我用手指去触摸这些发黄了的剪报，一种怀旧、兴奋的感觉，会立刻涌上心头。

每次收到稿费单，我会在周末驾车到《南洋》位于亚历山大路的办事处领取稿费。那时报馆不发支票，而是用现金支付稿费。每次拿到了稿费，我都会和当时的女朋友去吃一餐庆祝，她后来成为了我的太太。退休后，我又重燃对写作的兴趣，也常投稿给《早报》的《交流站》和《缤纷》。可以这么说，《南洋》和《早报》是陪着我成长的重要精神粮食。我现在仍是《早报》的忠诚读者，每天早上第一件事，就是吃早餐，搭配《早报》，几十年的看报习惯，改不了。

在此，祝愿《早报》，百尺竿头，更进一步，再创另一个百年辉煌。