交流站：家长应让孩子学会独立

在孩子成长的道路上，父母扮演着非常重要的角色。随着孩子渐渐长大，家长必须培养孩子的独立性，因为这对他们的身心发展有益，也可以培养进取心和克服困难的意志力，塑造良好的个性，更好地适应未来社会的挑战。

家长应给予孩子足够的自我空间，这有助于培养孩子的独立意识，慢慢学习生活中的分寸感，培养他们的责任心。家长必须让孩子知道，在可控的范围内，他们是可以自我发挥，做自己喜欢做的事情。如果家长总是对孩子太过担心，时刻将孩子绑在身边，很难让他们学会自主。表面上似乎是对孩子好，但长此下去，恐怕会渐渐使孩子失去生活的自理能力和独立意识，甚至离开父母后，根本无法生活。所以，家长应学会适时放手，给孩子自己摸索的时间和空间，让他们开始学习独立。

家长也不应过度表达关心。孩子难免会受一些小伤和生病，这时父母不必一惊一乍，遇事应冷静。例如，当孩子走路不小心摔倒了，父母这时应鼓励孩子自己站起来，而不是马上将孩子抱起来安慰。如果长期这么做，那么孩子就会产生一种依赖心理。他们会觉得不管发生了什么事情，都有父母帮他们解决。若是他们今天连摔倒都没有能力和勇气自己站起来，那将来面对更大的困难时又该如何？

父母应放手让孩子做一些力所能及的事，不要为孩子包办一切。这可以是简单的家务或自己的日常所需，例如每天收拾自己的书包、整理书桌等。他们完成这些事后，家长应给予认可和赞赏。孩子最初可能不愿意，但如果能得到父母的肯定，有助于他们建立自信心。久而久之，他们就会主动养成好习惯，将来自己一个人生活，也能独立处理这些生活琐事，培养自理能力，使他们受益终身。