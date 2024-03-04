交流站：集合资源延续传统文化艺术

《联合早报·交流站》于1月12日刊登我的投函《争取挽回几代华乐音符薪火》后，就接到裕廊中学的邀请，到学校与校长及教师们见面交流。谈话中，我们得知华乐团面对的问题主要是学校收生人数持续减少，难以招收到足够对华乐有兴趣的新生来维持华乐团的基本人数。

多年前，我曾打算提供免费的华文网络论坛学习平台，让学生在上华文课时，能试验性地使用电脑上网，以华文进行群体网上互动交流。当时在负责教师的安排下，到西区校群的几所中学进行讨论，而接触了学校校群的组织架构。

我突然联想到，华乐团活动也能以校群的形式来统筹管理，通过各区邻近几所中学进行资源整合，中学新生在任何一所学校选择课程辅助活动时，即使自己的学校只有他一个人想加入华乐团，也能到同个校群的其中一所中学参与活动，而不影响课程辅助活动的计分。校长也同意，并提到教育部也有打算这么做。

对于刚升上中学的学生在选择课程辅助活动时，面对选择不多的问题，校群的学校之间是否能合作，让选择更多元更灵活？依照目前全国住宅区人口的变化，较成熟的住宅区因缺乏新生，许多学校最终面对关闭或合并的命运。或许整合资源，稍微修改课程辅助活动的计分方法，以及师资和场地等资源的分配，甚至考虑与社区民众俱乐部合作，会是长期可持续的做法。

2月25日，早报网的报道《人数不足无法组队更多学校联办课外活动让学生上场竞技》中，提到教育部答复《早报》询问时说，去年有17支联合校队参加全国校际运动会。为中学生统一开办校外课外活动的课程辅助活动策略伙伴计划（Strategic Partnership CCA，简称SP-CCA）有155名学生参加。

报道提到，教育部自2019年起与新加坡体育理事会和国家艺术理事会推出SP-CCA，让中学生有机会参加学校无法提供的活动。计划先从田径和民族舞蹈这两项活动试行，2022年增添水球。也就是说SP-CCA计划还没有涵盖华乐团。

2月27日，何伟山在《早报·言论》的评论《新加坡华乐教育发展任重道远》中的第二个建议，也提及请教育部考虑在SP-CCA计划下成立校群华乐团。整合资源，集中力量，让中学生有机会在学校无法成立华乐团的情况下，参加校群联合华乐团。

看来多方都有同样的共识，或许应尽快安排，让原已决定今年解散华乐团的裕廊中学，成为新计划的校群华乐团试点中学，让已拥有完整乐器与设备的裕中，能招收西区其他没有华乐团的学校学生。希望有足够新生补充，得以保留目前仍然活跃的裕中华乐团。

除了教育部的支持，在学生毕业后，各种社区传统文化活动也需要其他政府部门和组织，如人民协会与宗乡团体等的资源持续支持。尤其是民众俱乐部，更可以扮演关键角色，让年轻人参与活动的热情得以延续而不至于出现断层，更何况民众俱乐部也能举办各年龄层的活动，甚至包括老年华乐团。

按照SP-CCA的计划模式推展开来，各种传统文化传承活动将不再孤单，或许有那么一天，从小学开始，华乐团的演出结合书法、传统戏剧与华族舞蹈同台的跨形式演出，能成为永久模式，也能让几种原本独立运作，都因新生不足而逐渐式微的传统文化类的课程辅助活动，能重新产生新的元素与动力，得以传承下去。长期而言，受益的将不会只是这些年轻的学生。