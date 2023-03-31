郭兵云 、秦鸿：中美可以避免冷战？

在去年11月举行的二十国集团峇厘峰会上，中美元首举行了拜登就任美国总统后首次线下会晤。两国对这次会晤基本满意，世界为之振奋。然而，今年年初的气球事件，再度使中美关系急转直下。此后，中美几乎在每件事上都针锋相对。两国的直接和间接互动，与冷战时期频繁出现的“聋子对话”如出一辙。各界认为中美关系正在重蹈冷战时期美苏关系的覆辙。然而，美国学者布兰特利·沃马克（Brantly Womack）在其《非对称与国际关系》（Asymmetry and International Relationships）一书提出不同观点。他认为，中美处在一个“多节”世界而非“极化”世界中，中美及其他国家有足够多的替代选择来规避冷战。

所谓“极化”世界是指大部分国家加入泾渭分明的敌对阵营，阵营内的成员国有较强的身份认同。冷战时期美苏阵营争霸形成两极世界，冷战结束至2008年美国金融危机爆发前夕则是单极世界。

自2008年金融危机以来，美、日、欧等发达经济体的经济进一步对外扩展，全球化的深化和拓展刺激了中国、印度等发展中经济体的崛起。以移动互联网为代表的网络技术的发达，创造了新的全球互动模式。越来越多的行为体参与国际政治，且各行为体之间的关系空前加深。国家是国际社会的基本单位，但参与者更加多样化、多层化且日益重要。美国仍是全球实力最强大的国家，以北约为代表的美国庞大盟友遗产还在，但西方阵营却不复存在，美国管理的是由盟友组成的“轴辐体系”，而不是冷战时期界限分明、敌人明确的资本主义阵营。