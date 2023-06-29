胡逸山：马国各党迎州选

马来西亚六州的州议会陆续解散，各党派也就选战进入紧锣密鼓的阶段。对它们来说，巩固选民基本盘应该是最为重要的。这是争取中间选民的前提，否则就两头不到岸，甚至赔了夫人又折兵。

先说执政的团结政府里的主干政党希望联盟，支持者多为受教育程度较高、见过的（国内外）世面也比较广、崇尚自由化与世俗化、思维也更具有批判性者，希望能对马国多年来的社会、政治、经济等领域沉积的问题进行改革。这些希盟支持者，许多在工作上与生活上都有接触时事动态，也多能切身体会到世界整体经济虽然还没有复苏，但马国自身的社会经济发展尤其不济，特别是相比于一些邻近发展中国家，后者好像近年都能吸引大量外资，反而马国却有外资外流的隐忧。马币币值近月来虽不至于一落千丈，但对一些在贸易领域服务，又或不时要出国的希盟支持者来说，却是越来越大的挑战。

希盟曾是长期反对党（虽然也在好几州执政过，但马国政治权力集中于中央层次），它的支持者过去当然不会也不可能有过高的期望。但希盟当下已是第二次执政中央，虽然第一次不到两年，而且是在与希盟同床异梦的前首相马哈迪主导下；当下希盟虽然主导联邦政府，也不过半年左右，又有着同在团结政府里的前政治对手国阵的掣肘，支持者还是对它寄予迫切期望。对希盟来说，问题就在这“迫切”上。许多支持者已然没有太多耐心，等候首相安华慢条斯理推出社会、政治、经济等方面的改革方案，也认为安华的经济刺激措施不汤不水，未能更快见效。由此，有些人不免觉得希盟对真正改革没有诚意，对处理经济问题则力不从心，甚或力有不逮。