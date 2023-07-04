聃丘泰、温建东：中国经济刺激政策新特点

中国经济面临的问题，既有长期以来形成的发展不平衡，也有因为新的变化产生的发展速度较慢的问题。发展速度较慢，是发展不平衡和新的问题出现共同导致的。在经济下滑阶段，中国社保不完善但没有出现严重社会问题，核心是有稳定的“压舱石”。劳动力闲置是社会资源严重浪费，但客观上中国国情特点决定了农民工和大学生成为社会经济波动的稳定器。

由于2023年5月经济数据不如预期，市场关于中国政府刺激政策出台的呼声很高，6月16日的国务院常务会议也认为“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”。如何认识中国经济现状和趋势，科学制定新一轮刺激经济政策时，须要注意哪些问题呢？

一、中国高质量发展阶段面临的挑战：速度问题和结构问题交织。

2017年，中国共产党第十九次全国代表大会首次提出“高质量发展”的表述，揭开了中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的序幕。2022年中国人均国内生产总值（GDP）1万1880美元。根据《十四五规划》和《二十大报告》和随后一系列重要会议表述，这个时期中国社会主要矛盾包括：一是发展不平衡不充分问题仍然突出；二是群众在就业、教育、医疗、托育、养老、住房等方面面临不少难题；三是科技创新能力还不强；四是确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全和防范金融风险还须解决许多重大问题；五是“发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种黑天鹅、灰犀牛事件随时可能发生”；六是疫情之后中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大；七是中国人口老龄化已经到来，人口增长下滑，气候变暖，全球化受阻，人工智能凶猛发展等。