黄伟曼：总统先生，您会来参加气候集会吗？

总统选举尘埃落定，尚达曼取得压倒性胜利，多少证明大部分人都相信，即便与执政党有关联，他仍能秉持独立的思想和信念履行总统职务。不过，尚达曼在竞选期间突出自己行动主义者的形象，也有可能在他出任总统后成为一把双刃剑，导致他必须为不同的单一议题“站台”。

总统选举期间，媒体的聚光灯不时打在尚达曼求学与政治启蒙时期积极参与社会运动的事迹，让青少年尚达曼“行动主义分子”（activist）的形象变得格外鲜明。

例如，《联合早报》在竞选开跑前专访这名准候选人时，简明扼要地以“实用的理想主义者”（practical idealist）为标题，概括了尚达曼在访问中追溯他思想体系形成过程时，最希望表现的一面。另有一篇网络报道引述尚达曼在一场活动的讲话，说他一路来已为自己的行动主义“付出代价”，但这不影响他对行动主义理念的坚持。

“要推动自己的理念，有时候当然也须要发挥一点创意。但请坚持自己的信念……不要被劝退或停止当个行动主义者（never stop being an activist），尤其在气候变化与社会发展相关的重大议题上，绝对不要放弃。”当时尚达曼的一席话，相信给在活动现场的非公民组织代表与年轻人不少信心，活动后截录他这段讲话的视频，也有许多人在网上转发分享。