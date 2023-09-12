伟达：中国失去发展信心了吗？

西方政界和经济界确实开始“唱衰”中国的发展前景。在前些年，中国经济曾被美国精英视为蒸蒸日上，中国在中期的未来将超过美国，是当时的共识。但许多人现在对此前景不再深信不疑，G7现在判断中国发展的巅峰已过，开始走下坡路。这就使得西方能在与中国的竞争中重拾信心。

中国社会目前遭遇内忧外患，各种经济指标数据下滑，引发世界关注的是，人们开始对前途失去信心。稍有经济常识的人都知道，信心这个东西是可持续发展的基本动力。一个股民今天在股市中投入100元，一年后希望能变成300元，三年后预期能到1000元，这就是对股市成长的基本信心所在。

注意，投资与赌博的概念不一样，心理预期也不同。赌博在本质上是一种游戏行为，以非理性因素为主，大多数人参与赌博时，对输赢的预期都还能相对淡然。股市则不一样，股市背后的逻辑是由宏观经济形势和微观公司业绩所支撑，如果一个股市令人失去信心，也就意味着背后的经济发展和前景令人失去了信心。

一个令人失去信心的股市和经济，会发生什么情况？撤资、套现、通缩，以至于崩盘，这颇有些类似于过气的文艺或体育明星可能遭遇的状况。过气明星可能多少还能吃一些过去辉煌时期的老本，经济发展虽然底气也很重要，但人们却更加看重现实表现与未来预期。一个现实疲软未来暗淡的经济，很快就会耗光原先的积累，把自己推入被动和凋敝的深渊。

关于信心的低迷，一般有两种解释：一是认为主要由于外界“唱衰”所致，自己原本挺好，却让外界抹黑成不好；还有一种观点认为，主要是自己不得要领，咎由自取。公平地说，外界唱衰可能会对信心产生一定影响，但绝非决定因素，真正的信心高低主要还是来自于自身实力的强弱。自强不息，励精图治才是制胜能赢的根本之道。

以最近举行的男子篮球世界杯比赛为例，日本和中国男篮同为亚洲球队，赛前普遍都不为外界所看好。但结果是日本队多次逆转劣势，顽强拼搏，反败为胜，赢得世界和球迷的赞誉和尊重。中国队则一败再败，技不如人，状态低迷，于是遭遇到多方的批评和嘲讽。有观察家认为：体育不同于赌博，根据平时的训练和比赛水准，基本可以预知关键比赛时的成绩。中国体育如果平常主要指标都不行，出腐败的新闻盖过出成绩的新闻，结果只能是败绩连连。这与外界是喝彩抑或唱衰，没有太多直接关系。

对政治前景幻灭

当然，目前中国经济所遭遇的信心危机，性质比体育竞赛失利要严重复杂得多。笔者以为，这场信心危机，与正常的经济危机起伏周期的关系不大，因为一如目前外界已形成的普遍共识：中国的严重经济问题，归根结底是政治问题。目前对经济前景的信心低迷，主要是由于对政治前景产生了幻灭。

过去10年间，通过听其言观其行，让外界充分了解和掌握了中国政治的一些“本色化”的东西，这些“本色”往往与现代文明及价值观多有偏离，甚至冲突敌对。譬如说有关个人所有制或称个人产权（中国也有翻译成“私有制”），本是现代文明社会及民主自由法治的核心根本。没有严格依法保护和尊重个人产权，就不可能有现代的经济、人权、自由、法治与公正，不可能建成真正的现代化社会。个人产权是人民当家作主的真实起点。中国意识形态原教旨对个人产权的认知和做法，足以让现代世界感到“道不同，不相为谋”的深重寒意，也就是幻灭。

不幸的是，信心危机一旦达到“幻灭级别”，就很难弥补和修复。譬如，二战刚结束时，由于苏联取得反法西斯战争的胜利，加上上一轮西方大萧条经济危机的创伤阴影，曾令社会主义和共产主义理念与实践风行一时。最近上映的好莱坞大片《奥本海默》，对这一段历史背景也有所描述。也就是说在这一段时期，人们对苏联模式和理想还是怀有信心的，世界也形成了东西方两大阵营。

但随着冷战深入展开，苏联的积弊和缺陷暴露愈来愈多，斯大林式政治大清洗，计划经济刻板教条，依靠警察和谎言治国，执政高层腐化堕落，对外武力侵略，文化上连一本名为《日瓦格医生》的小说都不能容忍。人们对这个体制的幻灭也随之不断增加，直到1991年苏联轰然倒塌。

美国主流媒体最近根据调查数据指出，中国经济消费的基本引擎——家庭，目前出现了大面积的信心危机。当前经济放缓的真正原因在于消费者价格、消费支出、服务业投资和房地产投资的异常疲软。这些因素都极大地影响到具体家庭的消费能力。

这导致家庭消费和承担风险的意愿降低，不愿购买或尽量少购买商品。这也会以恶性和自我强化的方式损害经济其他部分：直接影响消费，间接影响投资，因为家庭借贷（主要是通过抵押贷款）一直帮助资金短缺的房地产开发商和地方政府维持运作，但现在这一巨大的消费支柱正在崩塌。

作为连锁反应，当中国家庭试图节衣缩食，加快缴清房贷时，中国经济的主要就业引擎——服务业，却由于当局近年的打击而加快萎缩。进入今年第二季度，服务业和建筑业元气大伤，制造业也面临停滞不前的威胁。导致青年失业率超过20%（依照官方统计数字）。

由此，饱受打击的就业和房地产市场，催生了普遍的悲观情绪：中国家庭目前储蓄水平远高于疫情前，显示进一步增加消费或购房都不是家庭的优先选项，并且反映了信心的严重不足。

在此种形势下，西方政界和经济界确实开始“唱衰”中国的发展前景。在前些年，中国经济曾被美国精英视为蒸蒸日上，对照则让美国显得有些脆弱和衰落，中国在中期的未来将超过美国，成为世界第一大经济体，是当时的共识。但许多人现在对此前景不再深信不疑，七国集团（G7）现在判断中国因众多内部的结构性障碍，似乎发展的巅峰已过，开始走下坡路。这就使得西方能在与中国的竞争中重拾信心。

美国有顶级智库也总结道：目前美国的关注重点，似乎已从对中国看似不可阻挡的崛起的忧虑，变成对中国经济和人口难以逆转的走衰势头的担心。据说此种最新认知，也得到拜登政府高级官员的响应和认可。拜登本人在不久前的筹款演说中曾公开称“中国是一颗定时炸弹”，看来并非信口开河，空穴来风。

笔者以为，经济危机本身不可怕，可怕的是中国目前让大家看不到可以摆脱危机的有效路径和方略。现有方向和举措已被反复证明于事无补，反而不断加剧和强化危机。再这样下去，前景与可能的变化，或许会超出大多数人的想象。

（作者是在美国的国际文化战略研究和咨询专家）