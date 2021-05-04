“日修月修年年修…”

星云大师说：分享故事：东晋陶渊明因为受到压迫而结束仕宦生活，隐逸田园。有很多读书人，向他请教为学之道。陶渊明总说：“为学，哪有什么妙法？勤学则进，辍学则退！”如果求问的人还是疑惑，陶渊明就指着河边一块大磨石，问：“你看这块石头，为什么会有像马鞍一样磨损的凹面，是在哪一天磨成的？”

问的人摇头。陶渊明就说：“这是农夫们天天在上面磨刀、磨镰、磨锄，凹面也随着年岁渐渐磨损而成。同样的，学习一旦中断，所学的知识，就会不知不觉慢慢遗忘。犹如磨刀石不见其损，但日有所亏。所以，为学之道无他，只有持之以恒，日日用功。”

大亏

所谓“日修月修年年修，朝夕惕励不变心”，这才是有恒心的做事方式。现代人往往不耐烦、无恒长心，可中国古圣先贤已教人一个道理——“教之道，贵以专”，学习也是贵以专，佛法讲的更明白叫“一门深入，长时熏修”，为什么？长时熏修帮助我们定下来，而这也一定需要恒心和耐心。

一本书、一个专长，我们每天看学十遍、十天百遍、百天千遍、千天万遍，我们能不学到东西吗？当然，在学习时，我们不要有妄想、分别和执着，就是埋头苦干的学习，读书千遍，其义自见，是肯定有所收获的。有的人没有耐性，指望一时侥幸，所以急功好利。其实，就像急速成长的树木花草价值有限，做人做事过于心急，是要吃大亏的。

周转

雨是普润大地，唯树有大小之分，滋润的程度就有不同；同样的，法是一味平等，因“人”的智愚有优劣之别，接受的多寡也就有所差别。我们的学习成果也是一样，一些人总认为自己愚笨，学东西慢，不如身边的同学，就决定不学习了。

其实，每个人的程度不同，但我们都可以学习水的精神，不但滴水能够穿石，尤其水性遇山水转、遇石水转、遇舟水转、遇岸水转，因为不管遇到任何阻碍，都能遇阻则弯，所以能奔向大海。

人如果能学到水的性格，周转自如，那还要担心学习无所成？重点还在于坚持啊！