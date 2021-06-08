“疫情反扑，有一些人顿时觉得逆境不断…”

星云大师说：分享故事：有两个瞎子，一个是山上的法师，一个是山下的乞丐。有人就问法师：“你的眼睛都瞎了，还能做什么呢？”他说：“眼睛虽瞎，可是我的手还能敲木鱼，也能够帮助信徒开示。我能做的事还很多。人身可贵，我要尽量用身体好好修行。”

同一个人又问了乞丐：“你有手、有嘴、还有腿，怎么就在这里要钱呢？”乞丐说：‘老天对我不公，我的眼睛在一次意外中瞎了，除了乞讨，我还能做什么呢？”

这是一个积极和消极的故事，一个人如果具有积极的态度，不管处于任何环境，他都会努力的。

门窗

有句话说：“上帝为你关了一扇门，总会为你打开一扇窗”，生活再磨难，也不必去抱怨生活，因为抱怨也不能改变什么。人生的意义在于拼搏，因为世界本身就是一个竞技场，就是无数次被礁石击碎又无数次地顽强的扑向礁石，我们生命的绿荫才会越长越茂盛。

疫情当前，有一些人会“无故起烦恼”，就是没有任何原因和理由，突然就会被一些事情，搞得自己非常烦恼、气愤、甚至经常叹气，这种莫名烦恼出现时，其实是业障深重的表现。

佛教有句话说：“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了”。三障就是烦恼障、所知障和业障。其实烦恼本身就是业障的一种形式，对世间真理的无明也是业障，因为无明所以造下了诸多恶业，恶业其实也是我们的业障。

谁也没有办法控制疫情，但我们能让疫情不影响我们的生活，不因此起烦恼，也不要造恶障恶业，那么，我们就算是把自己做好了。

负面

世界上，一帆风顺的人生是不存在的，坎坷一生的生活也不是最悲惨的，重点在于我们的心态。只要心态正确，我们可从逆境中得到很多为人处世的道理。所以圣贤总会说：“只有在逆境中才可以锻炼一个人的能力，使之成长，才会懂得人生的真谛。”

生活中很多事情不如意时，最容易造成我们消极，并产生不良情绪，从而可能在行动上导致不良的后果，这就是为什么有“冲动是魔鬼”的说法。就像有些人不戴口罩，不遵守防疫措施，说穿了就是疫情造成了心理上的负面影响，只是，有人这么做，如果造成疫情蔓延，那就是罪过了。

所以，无论任何时候，我们都要心存正念，只有这样我们才能理智去抗衡生活中的一切变故。