“他人的苦乐跟我们是息息相关的…”

星云大师说：分享故事：一个地方的城门下面有个池塘，一群鱼儿在里边快乐地游着。突然，城门着了火，一条鱼儿看见了大叫说：“不好了，城门失火了，快跑吧！”但是其他鱼儿都不以为意，认为城门失火，离池塘很远，用不着大惊小怪。

除了那条鱼儿之外，其他鱼都没有逃走。这时，人们拿着装水的东西来池塘取水救火。过一会，火被扑灭了，而池塘的水也取干，满池的鱼都遭了殃。

“城门失火，殃及池鱼”的故事，也是现世的写照：世界是个地球村，当发生战争、流行病与全球暖化等情况时，别以为发生地点很遥远，但其实没有人能够置身事外。如果每个人都自私自利，选择只顾好自己，觉得其他人的苦难都跟我们无关，最后不可避免地灾难也会找上我们。

赞叹

世上一般人都希望我好你不好，只追求自己的快乐，置他人的痛苦于不顾。由于只知自扫门前雪，不管他人瓦上霜，所以纷争不断。如果我们能秉持另一种观念，你好他也好，让我来承担不好的，譬如我们经常在人前承认自己的错误，并且改进自己的态度，凡事过错在我，那么种种纷争就能消弭于无形。另外，能在别人有困难时，自己尽点绵力帮忙，其实也是一件好事，事事之间都有一定的因果联系，我们能从这个角度思考处事之道，我们必有所获。

就算我们没有做出什么实际、行动上的帮助，赞叹他人的善行，本身也是一种善行，而且人家知道以后，会更加勤勉地行善。现在人与人之间沟通不顺畅，主要是因为不了解，有时还会带着成见看待彼此，但能伸出援手，哪怕只是一句赞美，也是化解歧见的方法，最怕是我们什么也不做，把自己封锁起来。

心因

一个人如果心里只有自己，没有别人，是永远不会快乐的。人虽然不能与飞禽走兽合群共处，但是世上不同的人群还是要打交道的。所以，我们要学会人与人之间的谦让、关心他人、帮助别人，不要怀着“执着自我”的心态去看事、办事，去除自私的毛病，少得心病，多一份愉悦的心情，过一种快乐祥和的日子。

所谓“他人是缘，自己为因”，自己与他人的缘分，是通过自己的心因创造条件，条件具足及没有逆缘而来的。所以，自己的行好，不会没有好的回应，只是时间未到而已。