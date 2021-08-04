阿果：小红点与崩大碗

小小岛国，世界地图上的一抹小红点，我们倒是真的做到了小而美，小而强，小而自信。

我喜欢喝传统糖水清汤，所以知道胖大海这款中草药。胖大海这名字取得倒也趣致，完全就是动画片里那有点傻有点坏，专门欺负小伙伴的大块头，如小叮当里的胖虎，形象得很，一听就不会忘。

同样有个“大”字，同样也是一款草药，崩大碗我倒是前几天才首次听闻。说起与崩大碗倒真是有段奇缘。这几周我花了不少时间搞园艺，除了到邻里花圃添购观赏性植物，更多时候则是在住家周遭随意走走看看，总能在最不经意的草丛间，找到不少从未留心的奇花异草。

还记得去年两个月的病毒阻断措施期间，由于除草工人无法外出打理各角落的花花草草，才让我们惊讶于岛国大自然野趣竟也可以如此旺盛沛然。许多常见的不曾见的野草闲花，一时间都肆无忌惮地任意滋长。精彩都藏在细节里，细节却不一定都看在眼睛里。唯有多用点心，方能真正看到精彩处。这一阵子凡走过任何一片绿油油的野草地，总要眯着眼弯着腰，细细打量一番。

原来草地上不单只有司空见惯的牛草，更长满了姿态各异的奇趣小植物、苔藓、野菌，有些还偷偷地开着或大或小的花儿，享受着岛国的阳光雨露，享受着世间的无人问津。

在某一处就惊喜地发现了之前从未留心的小野草，非常细的长茎撑开一面圆圆的叶片，大大小小的圆叶蔓延了一大片，生命力颇为旺盛。那时只觉得这植物倒有几分迷你莲叶的特质，就采了一株尝试栽种。

那时根本不晓得自己无意间已化身半个采药去的隐者，只差少了云深不知处的一座山。直到上周某日清晨，喝着咖啡翻着《联合早报》，就这么凑巧有作者撰文介绍崩大碗。看着图片，不正是随手采来的小野草？我兴奋地哇哇哇叫了几声，老母亲好奇前来一探，方恍然记起，用广东话连续说着：“崩大碗！崩大碗！”母亲小时候邻居是广东人，那时就经常以崩大碗熬凉茶饮用。

崩大碗与胖大海一样，都有个土里土气的名称。圆圆的叶片缺了一角尖尖的口子，正好像是磕了一个破口的大碗，虽不文雅，却足够鲜明，且接地气。原来取名字也有“象形”的手法，想象力之高低不分贵贱。

大碗崩裂绝非好事，想当初以此为草药命名之人，应绝无贬低之意。这倒让我联想起岛国的别称“小红点”。“小红点”一词本身并无不妥，是使用者意图不善而已。

当初他人用来嘲讽岛国的“小红点”之说，而今已是举国认可，举世皆知的标准昵称。真金不怕红炉火，一块小小的金子，必也能折射夺目光芒。有人说那是“真金自会发光”，更有人信誓旦旦认为原文出自尼采的格言：闪光的东西并不一定是金子，只要是金子总会发光。（All is not gold that glitters，but gold will glitter forever. ）只是查找了一遍，也不见尼采有此说法，而最贴近的只是：Whatever is gold does not glitter. A gentle radiance belongs to the noblest metal. 而莎翁在《威尼斯商人》中，也有一句：All that glisters is not gold；似乎本意都与“真金自会发光”并不相符。虽然或许为以讹传讹之说，然西方谚语有云：Cream rises to the top；凡有真本事，自有出头日，这倒是与真金不怕火炼颇为一致。

小小岛国，世界地图上的一抹小红点，我们倒是真的做到了小而美，小而强，小而自信。就如野草地里顽强生长不起眼的小圆叶草药，纵使名称“崩大碗”难登大雅之堂，也改变不了它是药用植物的本质。

8月了！让我们齐心协力，把小红点打造得更亮眼夺目。