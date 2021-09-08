西洋乐坛本世纪至今最备受瞩目的盛事，是解散40年的瑞典国宝级乐团ABBA合体，上周宣布推出近半个世纪以来的全新专辑“Voyage”，并全球首播了两首新歌。两首新歌虽然在2018年就灌录完成，但歌曲“I Still Have Faith In You”以及“Don't Shut Me Down”居然“惊悚”地贴切反映了当下疫情大家的心情，令人称奇。

这个巧合有点意外却让人惊喜，但更重要的是，虽然40年过去，ABBA的新歌并没有脱离他们独有的舞曲风格，听着听着，就像是时间不曾流逝，他们不曾离开，我们不曾长大。虽然ABBA活跃乐坛不超过10年（1972-1982），但ABBA的音乐延烧半世纪，陪伴了不止一代人，特别是当他们的歌曲被改编成音乐剧和电影，从上世纪过渡到新世纪，延续音符与新一代接轨，就像间中不曾有任何间隔，听不见断层，这才是他们这次合体的最大亮点。

有人说ABBA的新歌没有新意，但我认为这正是这次合体的最大意义，他们并没有为了附和当今的音乐文化而舍弃了原有的风格和特色，呈献的依然是大家熟悉的ABBA，大家怀念的ABBA，40年的等待最让人感触良多的是ABBA将听他们音乐长大的人带回了从前，却又在从前里头加入了岁月的元素，通过最新的录音技术，通过有历练的歌词，以大家熟悉的歌声和曲风呈献出来，特别是两个女主唱的歌声，并没有因为40年而变质，就像我们睡了一觉起来，继续沉醉在ABBA的音乐中。

有些人认为ABBA不应复出，但我觉得那是极为难得而且特别值得做的一件事，特别是当四个成员都已进入古稀之年，加起来接近300岁，而仍然健康，依然还可以做音乐。重点是，他们还能聚在一起，还能做到像光阴不曾消逝岁月不曾走过，一种不曾离开的美丽。这，才是ABBA解散40年再度合体的精髓和意义。

有时候，我们会为了种种不必要的顾虑不去做这个那个，一犹豫一迟疑，就错过了。有些事情没得等，要做就得赶快做，像决定了要去天涯海角就得赶紧去，要不然来一场疫情就哪里都去不了。像要对心爱的人说一句“我爱你”就得赶紧说，要不然一场意外来袭就永远都说不了。像决定要吃一餐好的，买一份礼物给自己，等等，当下不做以为可以等，或认为此刻没有必要如此浪费，但下一次想做也许就不再有机会，因为你永远不知道下一刻会发生什么事情。

ABBA曾多次发誓绝不合体，也不会推出新歌或办演唱会，但这次的合体给我们带来了希望，大家最宽慰的是，不只是ABBA终于复合，我们居然也健康无恙地等得到。ABBA终于明白这也许是他们有生以来的最后一次复合，也许是很多人有生以来最后一次能再听见他们的歌声，也许是疫情中让一些人觉得是最受鼓舞最有正能量的事。更重要的是，他们成功把消逝的40年封锁了起来，让我们的身躯活在当下，却在精神上回到过去。

是的，有些事有些人，不是说离开了就离开。看似离开，却依然在，永远存活在脑海里，心里。

谢谢ABBA，thank you for the music，even till now。