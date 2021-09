西洋乐坛本世纪至今最备受瞩目的盛事,是解散40年的瑞典国宝级乐团ABBA合体,上周宣布推出近半个世纪以来的全新专辑“Voyage”,并全球首播了两首新歌。两首新歌虽然在2018年就灌录完成,但歌曲“I Still Have Faith In You”以及“Don't Shut Me Down”居然“惊悚”地贴切反映了当下疫情大家的心情,令人称奇。

这个巧合有点意外却让人惊喜,但更重要的是,虽然40年过去,ABBA的新歌并没有脱离他们独有的舞曲风格,听着听着,就像是时间不曾流逝,他们不曾离开,我们不曾长大。虽然ABBA活跃乐坛不超过10年(1972-1982),但ABBA的音乐延烧半世纪,陪伴了不止一代人,特别是当他们的歌曲被改编成音乐剧和电影,从上世纪过渡到新世纪,延续音符与新一代接轨,就像间中不曾有任何间隔,听不见断层,这才是他们这次合体的最大亮点。

有人说ABBA的新歌没有新意,但我认为这正是这次合体的最大意义,他们并没有为了附和当今的音乐文化而舍弃了原有的风格和特色,呈献的依然是大家熟悉的ABBA,大家怀念的ABBA,40年的等待最让人感触良多的是ABBA将听他们音乐长大的人带回了从前,却又在从前里头加入了岁月的元素,通过最新的录音技术,通过有历练的歌词,以大家熟悉的歌声和曲风呈献出来,特别是两个女主唱的歌声,并没有因为40年而变质,就像我们睡了一觉起来,继续沉醉在ABBA的音乐中。

有些人认为ABBA不应复出,但我觉得那是极为难得而且特别值得做的一件事,特别是当四个成员都已进入古稀之年,加起来接近300岁,而仍然健康,依然还可以做音乐。重点是,他们还能聚在一起,还能做到像光阴不曾消逝岁月不曾走过,一种不曾离开的美丽。这,才是ABBA解散40年再度合体的精髓和意义。

有时候,我们会为了种种不必要的顾虑不去做这个那个,一犹豫一迟疑,就错过了。有些事情没得等,要做就得赶快做,像决定了要去天涯海角就得赶紧去,要不然来一场疫情就哪里都去不了。像要对心爱的人说一句“我爱你”就得赶紧说,要不然一场意外来袭就永远都说不了。像决定要吃一餐好的,买一份礼物给自己,等等,当下不做以为可以等,或认为此刻没有必要如此浪费,但下一次想做也许就不再有机会,因为你永远不知道下一刻会发生什么事情。

ABBA曾多次发誓绝不合体,也不会推出新歌或办演唱会,但这次的合体给我们带来了希望,大家最宽慰的是,不只是ABBA终于复合,我们居然也健康无恙地等得到。ABBA终于明白这也许是他们有生以来的最后一次复合,也许是很多人有生以来最后一次能再听见他们的歌声,也许是疫情中让一些人觉得是最受鼓舞最有正能量的事。更重要的是,他们成功把消逝的40年封锁了起来,让我们的身躯活在当下,却在精神上回到过去。

是的,有些事有些人,不是说离开了就离开。看似离开,却依然在,永远存活在脑海里,心里。

谢谢ABBA,thank you for the music,even till now。