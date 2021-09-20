我们无须自寻烦恼“明月几时有”，“唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里”，镀金的酒杯太奢侈，环保塑料杯就好，再渺小的快乐，再卑微的喜悦，握在手里，常暖心头。

1990年代香港贺岁片《家有喜事》有一幕周星驰与张曼玉约会，谈到月亮，说：“这是好莱坞电影最古老的道具（大意）。”周星驰演得十分搞笑，但丝毫不影响听似无厘头对白的文化养分——一语道破月亮作为古今中外抒情道具的经典地位。

明天是农历八月十五中秋节。华人传统节日当中，我一直无法决定到底喜欢热闹的春节多些，还是有满月加持，充满诗情画意的中秋节。直到去年中秋节，我们在加冷河畔，看着皎洁无暇的满月徐徐升空，柔柔的月光投在河上，晚风习习，赏心悦目的那一刻从此定格常照心间——世事不尽如人意，但我们还有星空明月。

瘟疫肆虐，过去一年多，许多人因为种种理由与爱人亲人相隔一方，甚至拥抱团聚遥遥无期。在令人无语的乱世，何以解忧？宋代词人苏轼中秋节时分思念弟弟写下“但愿人长久，千里共婵娟”（《水调歌头·明月几时有》）；现代流行曲悠悠地唱着“你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心”“城里的月光把梦照亮，请温暖他心房”“回头看，当时的月亮，曾经代表谁的心，结果都一样”，牵起从古代诗词到时代曲一脉相承，月下怀人的抒情传统。

过去逢中秋会写与亲友一同尝月饼，邀月、赏月、追月，共度良辰美景。如今居家防疫，既无法出国旅行欣赏外国比较圆的月亮，也不宜群聚，还可能得一个人隔离过佳节……这个时候若满腹诗词正好派上用场。若没有背诗的习惯倒是无妨，只要有WiFi，借助几乎无所不能的谷歌，搜几个关键词，就可以穿越文字，沐浴千百年的月光。

唐宋诗词中描绘月亮的，现代人比较熟悉的多是月下怀念故乡与亲人的诗句——例如传诵至今的唐诗名句，李白《静夜思》：“举头望明月，低头思故乡”；杜甫《月夜忆舍弟》：“露从今夜白，月是故乡明”；张九龄《望月怀远》：“海上生明月，天涯共此时” 。

这阵子一头载进中国最早诗歌总集《诗经》的时空，与两千多年前吟咏大自然之美，情怀之坦率的古人神交。遥望月亮，想家人，念故人，创作灵感可以追溯到《诗经·陈风·月出》：月出皎兮，佼人僚兮。舒窈纠兮，劳心悄兮。月出皓兮，佼人懰兮。舒懮受兮，劳心慅兮。月出照兮，佼人燎兮。舒夭绍兮，劳心惨兮。

这首四言古代情诗，每句分别以皎洁的月亮、明亮的月光开启，咏叹思念的佳人的相思之苦，以“劳心”（愁怀）总结，带上“兮”语助词，句句押韵，突出惆怅缠绵的情意。纵然表达思慕之情和抒发亲情不尽相同，但是诗人借月亮和月光营造出伤怀情境，爱别离，求不得，怀抱有别的伤心人皆是天涯沦落人。

然而，伤怀时读伤情的诗歌未必能纾解愁肠。那么看看大自然里的月光吧。月亮的神奇魔法在于它照明夜空，开拓视野，打开胸襟，点燃心中一团光。

明月照亮唐诗中的野外风光——杜甫《旅夜书怀》“星垂平野闊，月涌大江流”；李白《关山月》：“明月出天山，苍茫云海间”；王维《竹里馆》：“深林人不知，明月来相照”，令人心生往之。年幼上学时念过王维《山居秋暝》：“明月松间照，清泉石上流”，以为忘记了，如今重温，竟有久别重逢的动心。充满禅意的山林景色，还有泉水淙淙的诗意，这幅山居月夜风景，唤醒五感，只要愿意聆听、感受，天地之大，无奇不有，须放得开，放得下，才可能接近存在于宇宙之间的大美。

这个中秋节，找个近水楼台，到河畔或海边，但愿月亮赏脸，不遮不掩，在社交安全距离下，我们无须自寻烦恼“明月几时有”（苏轼《水调歌头》），“唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里”（李白《把酒问月》），镀金的酒杯太奢侈，环保塑料杯就好，再渺小的快乐，再卑微的喜悦，握在手里，常暖心头。