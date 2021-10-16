“烦恼的死结，就像杂草一样顽强且柔韧……”

星云大师说：分享信息：一般人会问：庄稼（多指粮食作物）为什么斗不过杂草呢？因为杂草繁殖力强，产籽多种子寿命长。杂草也具有顽强生命力，同一株杂草结的种子，落在地上不一定都能迅速发芽，有的甚至会在很多年以后发芽。这种发芽期的参差不齐是杂草对不良环境的一种适应。

另外，杂草种子具有能利用风、水流，及人和动物的活动广泛传播的特性。蒲公英、刺菜、白茅等果实有毛，可随风云游；另外一些种子，能顺水漂荡，还有的能牢牢地附着在人或鸟兽身上，并借以散布到远处去。有的杂草甚至可以“免费”环游世界。杂草到了新环境，一般来说还会比在原产地生长得更旺盛。

空间

心中烦恼的死结，就像杂草一样顽强且柔韧，它们以极强的生命力抵抗着所有力量的摧毁，外力只能改变它们生长的轨迹，却不能完全将之从自己的生命中驱逐。要除去杂草，最好的方法不是用蛮力相抗，而是在心里播下新的种子，用新鲜生命饱满的热情抗衡杂草韧性，这些种子就是善良和慈悲。

庄稼越多，杂草生存的空间越小，也就是说，如果我们撒的善种子越多，我们心理的杂草就会慢慢减少。当我们每一天都是为别人着想多一点的时候，我们的自私与贪欲，也就不会占满心胸了。

思维

心里面长东西，好的善的，我们要慢慢让它们壮大，而且要把不太好的东西慢慢移到一边，最后使得好的东西形成我们习惯性的思维，这就是人会慢慢变好，命运因此得到改变的原因。

我们绝不能让心放任杂草丛生，占尽善种子所需的阳光雨露，到时烦恼如波浪，贪欲如海水，把自己困顿在围城内，到了一定的时间，我们还会发现贪嗔如地狱，那就没有回头路了。

时时刻刻把握我们心里面一念之间的思维，让自己的起心动念都是仁慈与善良，那么，我们慢慢也就可以感觉自己，“杂草”在减少，有着比较快乐和自在的人生了。