那年悉尼唐人街,一家小文具店,其实很难归类,它什么都卖,报章杂志,小杂货,冰箱里有饮料,架子上也摆一些华文书。每到唐人街多会进去转转,书堆里发现两本小学课本,《最新现代国语》一上和一下。封面的宋体字和插图,似曾相识。想起小学读的课本,很像这样子。书中有一课“哥哥大,弟弟小……”,再熟悉不过了。想买来怀旧却又迟疑,这是1960年代香港版的,是我们读过的那套课本吗?来来去去看很多回,回家前终于下决心买。

旧事重提,因为朋友赠送一本1960年代出版的《华文(六下)》,封面注明“新加坡华文小学适用”。六年级课本,书中插图不多,不像一年级的《国语》那样每一页有大大的图。

《华文》的封面图是两个小学生坐长凳上,一同读华文课本,男生白衬衫蓝短裤,女生红花连衣裙,短发刘海学生装还系个蝴蝶结。看样子是公园树下,背后小矮墙,外面一片绿意,有椰子树,还有那个莱佛士双手交叉抱胸的立像。书中就有第17课 《纪念莱佛士》,从1887年在康乐道上的广场,总督为莱佛士铜像揭幕说起,1919年开埠百年纪念,铜像移到维多利亚纪念堂前。(我的补充,课文没提到日本占领时期,铜像被搬到博物馆里,据说日军打算把它熔了当军事物资,不知为什么后来没动手。战后1946年铜像又回到皇后坊。)有趣的是,课文中把莱佛士称为“华人之友”,说他“看重华人,爱护华人,关怀华人”,现在读起来有点没头没尾。

刚好有一本1950年代的“The Oxford English Course for Malaya”,《马来亚的牛津英文课本(四年级)》,书里也有一课关于莱佛士,说“在马来亚的每个角落,我们都会记得一些白人远离家乡,定居于此,帮助那些需要的人(to help people who needed help)”,其中一名伟人就是莱佛士。

旧课本如此有趣。周维介在《华校教科书百年沧桑》里说,“教科书,像是军事攻防的滩头堡,拿下它,胜算在望。政权到手,执政者无不积极于教科书的掌控经营,以改变新一代人的观念,从教育抓起,十冬八载,便见成效。当时间流成历史,许多事看似已水过无痕,但教科书却悄悄留下的吉光片羽,保存了一个时代一段历史的政治痕迹。”

《华文(六下)》里莱佛士课文的前后,第16课是“宏伟的默迪卡体育场”,第18课“一篇马来亚大选的新闻”。前者介绍吉隆坡的默迪卡体育场的内部设施,说它是“马来亚人民光荣胜利的象征,这座体育场是马来亚联合邦诞生前夕落成的”。后者说1955年“马来亚人民运用新近获得的投票权,选出马来亚历史上的第一任自治政府”。

不谈政治,课文中也反映了当时的社会现实、经济状况及人事关系等等。比如《华文(六下)》应用文教学是写退股启事,说那时候在新加坡做生意的,有限公司极少,大多是独资或合伙经营,合伙人经过一段时间难免意见不同,无法合作,有人退股,就得在报刊上刊登声明才有法律依据。另外是写征聘与求职广告,说从前社会生活简单,找事情做或找做事的人,可以拜托亲友,“现在的社会复杂万分,大家的事务很多,而且彼此住家的距离那么远,凡事如要亲戚朋友一一照顾,恐怕谁也没有那么耐烦。”求职启事的范例这么写:“现年16岁,小学程度。因家境清贫,无力继续升学,拟在本坡寻觅一职,如报馆校对、商店职员、银行杂役,或其他工作。”

同样是六下的华文课本,1974年出版的《华语》就没有类似应用文。同是六年级,相差个10年,临小学毕业的孩子成长经验看来很不一样。六下《华语》中第一课是青年节,“青年节的开幕典礼,历来都在惹兰勿刹足球场举行,1973年国家体育场落成,才第一次改在那里举行”。(国家体育场如今已经退场,现在的小学生恐怕不知道有它的存在。)其他课文除了名著改写之外,还介绍了实里达蓄水池、奥林匹克运动会、马来西亚霹雳州的太平湖和咖啡山(看到国家图书馆的电子档案,旧的《华文(六上)》里也有一篇《太平湖与咖啡山》)。太平湖、金马仑、黑风洞、极乐寺等,该是六七十年代人们的喜欢去的旅游胜地。

两个年代华文课本的最大不同,前者繁体字,后者简体字。 两者相同之处,都用注音符号。1973年教育部推行汉语拼音,先在小学低年级开始,还未影响这1974年出版的高年级《华语》课本。

再回去60年代的那两本《现代国语》,课文有“妈妈养鸡,妈妈叫姐姐去拿米,姐姐叫小鸡来吃米”,还有“月亮呀,月亮呀,一把小镰刀呀,挂着做什么呀,下来吧,下来吧”。小朋友家里未必还养鸡,也不一定挂有镰刀,不过他们对农村生活的内容相信还是熟悉的。后来的课本里这些就少见了。

比较好奇的是,《现代国语》里因为有爸爸妈妈哥哥姐姐,插图不少是家里情景,整套的沙发茶几,有书橱,墙上挂画,饭桌铺着桌布,爸爸穿西装,妈妈穿旗袍,如此中产的图景,会是那时代小朋友们所熟悉的吗?