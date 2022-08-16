“人之所怕，就是活得不像个人…”

星云大师说：分享故事：小男孩在练毛笔字。他的老师只教他两笔：一撇一捺。小男孩不厌其烦地练着，但练了几天还是在一撇一捺，他就问老师为什么。老师对他说：“汉字中有一个字最难写，那便是你现在学习的人字。你看，人字像一双腿走路的姿势，一撇一捺是两只脚，一脚在前，一脚在后，中间便是人生了。而你的人生是什么，就需要自己去走出来。”

小男孩听了不太明白。老师笑着对他说：“你再看，人有两划，一撇一捺，一撇是自己，一捺是他人。人是群居的动物。每个人都不可能是一座孤岛，没有人可以自成一体，人与人之间彼此有着千丝万缕的联系。每个个体都需要群体的生活，从集体中汲取能量和快乐的种子。”

小男孩似乎有一点明白。老师又说：“最重要的是，你要明白做人的精髓。再看一眼，人字不也像一座山吗？而高耸的就是脊梁。这就寓意着我们做人的气节：傲气不能有，傲骨不能丢。人穷志不穷，有志气，有积极向上的劲儿，人生就有希望。这也就是为师要你多写人字的主要原因啊！”

无赖

我们要在大众中树立人的形象。人之所怕，就是不像个人。不像个人有哪些特点：

一、懒惰：人如果懒惰，做任何事都提不起精神，终日无所事事，不但为家庭所不容，也将为社会所唾弃。

二、无信：一个人如果没有诚信，以谎话诈术应世，到处欺瞒行骗，则骗人只能一次，但是人生的岁月不是只有一天而已，所以没有诚信的人，为人轻视，为人不耻，最后也一定罪有应得。

三、无赖：所谓无赖，就是到处占人便宜，整天只知吃喝玩乐，完全不知羞耻；由于没有人格尊严，最后沦为败类。

四、斗狠：社会上有一些人，不一定欺压善良，但喜欢逞强斗狠。斗狠的人三天两头陷入纠纷，也为自己和家人带来麻烦，浪费宝贵生命。

德才

人，不要做个让人觉得可怕的人，例如有一些人尽说一些可怕的话、做一些可怕的事，甚至有一些可怕的思想。人一旦让人觉得可怕，对自己的成功立业将是一大障碍。

一撇一捺写个人，一生一世学做人，人字两笔好书写，人这一生不易做。德和才，也是人字的一撇一捺，没有 ”德” 这一撇，不成其人；没有 ”才” 那一捺，人难自立。